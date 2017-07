Não faltou emoção no jogo entre SPAC e Farrapos, concluindo a terceira rodada do Super 8 nesse fim de semana, depois de adiamento em função da liberação de recursos pela CBRu. Ainda invicto, os britânicos buscavam a vitória para colar no Jacareí, enquanto os gaúchos buscavam voltar ao G4 depois de derrota na última partida. Em um jogo muito movimentado e cheio de alternativas, o Farrapos fez o resultado no primeiro tempo, levou a melhor e assumiu a vice-liderança da competição.

Veja as fotos da partida, por Daniel Venturole

O primeiro tempo foi eletrizante, com as equipes se alternando na posse de bola e quase nenhuma pausa. Facundo abriu o placar ainda no primeiro minuto, com um penal frontal certeiro e a retribuição alviceleste foi com estilo em um belo try de Boy ziguezagueando pela defesa adversária até apoiar na ponta esquerda. Zé ampliou com um penal cinco minutos depois. A alegria da pequena mas animada torcida do SPAC durou pouco, com Scopel recolocando o Farrapos na liderança em um grande trabalho do pack gaúcho depois de line seguido de maul que só terminou no ingoal do time da casa. Facundo converteu e aos 18′ anotou um drop goal de quase 30 metros ampliando para 5 pontos a vantagem do Farrapos.

Era impossível tirar os olhos da partida, com dois times muito ofensivos mas as características de cada equipe se evidenciavam em cada ataque, com o SPAC criando mais com a linha, aproveitando os espaços do campo, e o Farrapos ganhando muitos metros com os avançados, além de scrum importantes roubados. Pablo ampliou para os visitantes, mas novamente o contragolpe SPACiano foi mortal, com Boy anotando seu segundo try do dia, seguido por conversão de Zé. Mas os gaúchos ainda tinham forças e mantiveram um ritmo intenso nos minutos finais com try de Bigode complementado por conversão e um pneal de Facundo, dando números finais à etapa.

Manter o ritmo demandaria muito depois de um primeiro tempo de tirar o fôlego e de fato, a intensidade diminuiu um pouco na etapa final, com mais paradas sobretudo pelo aumento no número de penais. A primeira chance real veio com Alemão, depois de jogada iniciada por Boy ainda no campo defensivo e que ganhou corpo a cada metro avançado. Em última arrancada pela direita, ele acabou soltando a bola na hora de apoiar, um erro que viria a custar caro no final. Aos 20 no entanto em nova corrida pela direita ele não desperdiçaria e a partida pegou fogo de vez, com apenas seis pontos separando as equipes.

Em melhor momento, o SPAC seguiu pressionando, e foi a vez de Nick desperdiçar chance clara, falhando na recepção de um passe dentro dos 5m, em jogada iniciada por Gabriel na ponta esquerda desde o campo defensivo. O Farrapos mostrava um desgaste físico enorme e por diversos momentos, seus jogadores precisaram de atendimento médico, o que começou a deixar os jogadores do SPAC impacientes e nervosos com a partida se encaminhando para o fim. Os minutos finais foram dramáticos, o SPAC buscava pegar o adversário despreparado em cobranças rápidas de penais, Boy e Zé tentando corridas na base da raça e o time todo com nervos à flor da pele, que se refletiu em desentendimentos nos minutos finais. Mas o Farrapos conseguiu conter os últimos avanços com as poucas energias que lhe restavam e asseguraram uma vitória emocionante na partida.

A vitória coloca o Farrapos na vice-liderança do Super 8, empatado com o Pasteur em pontos e saldo, enquanto o ponto de bonificação defensivo deixou o SPAC na quarta colocação. Na próxima rodada, o SPAC enfrenta a Poli com apenas um ponto separando as equipes, enquanto o Farrapos encara o Curitiba, repetindo o duelo da Liga Sul desse ano, vencido pelos gaúchos.

No final, Alemão, um dos protagonistas da partida, bateu forte da CBRu pelo adiamento da partida.

O Portal do Rugby elegeu Mauri como melhor jogador da partida.

Placar final: SPAC (15) 22 X 28 (28) Farrapos

SPAC

Tries: Boy (2), Alemão

Conversões: Zé (2)

Penais: Zé

Farrapos

Tries: Scopel, Pablo, Bigode

Conversões: Facundo (2)

Penais: Facundo (2)

Drop: Facundo