As Seleções Fluminenses M17 e M20 encararam no último dia 09 de agosto, no Campo Olímpico da UFRJ, a equipes inglesa da Bishop Vesey’s Grammar School, em jogos amistosos que ofereceram uma grande experiência ao rugby juvenil do Rio de Janeiro.

No primeiro duelo, no M17, os fluminenses caíram por 80 x 00, enquanto no M20 a vitória inglesa foi por 63 x 00.

Foto: FFRU/Luís Cláudio Amaral – Clique aqui para mais fotos