A Fundação EPROCAD, a partir de 2015, por meio dos projetos Rugby Jogando Junto e Rugby em 3 Tempos, nas regiões de Santana do Parnaíba, São Roque e Araçariguama, oferece através da prática esportiva, oportunidades de inclusão social a crianças e adolescentes de 07 a 15 anos em situação de risco e vulnerabilidade social.

O Objetivo é viabilizar aos educandos uma nova experiência esportiva relacionada ao esporte, e assim sendo uma nova visão do jogo, possibilitando o desenvolvimento gradual de uma conduta participativa através do rugby.

Ao longo destes dois anos já foi oportunizado aos educandos palestras, experiências e oficinas através de atletas da seleção brasileira. Além da participação no Rugby Day em conjunto com o Instituto Alma Rugby, de visita a Etapa Brasileira de 2015 do Circuito Mundial de Rugby Sevens Feminino por meio de convite da CBRu, e a visita ao NAR (Núcleo de Alto Rendimento) onde os beneficiários do projeto puderam acompanhar de perto a rotina de atletas e seus treinamentos.

Imagem e texto enviados por Fundação EPROCAD