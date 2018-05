O Campeonato Gaúcho de Rugby XV 2018 (CGR 2018) já tem os semifinalistas definidos. Tanto na primeira quanto na segunda divisão. Isso mesmo faltando uma rodada para acabar a classificatória na divisão principal. Mas não está tudo definido. A última rodada promete fortes emoções na decisão do segundo lugar. Isso porque, Charrua e Serra Gaúcha se enfrentarão para ter a vantagem do mando de campo na semifinal. Na segunda divisão, acabou a 1ª fase e já se sabe os confrontos das eliminatórias.

Farrapos mantém invencibilidade

A penúltima rodada da classificatória do Gauchão de Rugby XV teve confronto dos até então invictos na competição: Farrapos x Charrua. Jogando em Bento Gonçalves, os donos da casa, no entanto, mostraram a superioridade que lhes confere o domínio do campeonato há oito anos. O Farrapos venceu o Charrua por 72×19.

A vitória deixou o Farrapos isolado na liderança com 25 pontos. Já o Charrua, com a derrota por mais de sete pontos de diferença, não somou ponto bônus e ficou com 20. Com um ponto a menos, o Serra Gaúcha pode ultrapassar os índios na última rodada. E isso pode ser conquistado justamente em cima do próprio Charrua, já que será confronto direto.

Para chegar a essa possibilidade, o Serra Gaúcha derrotou o San Diego por 19 x 15 em Porto Alegre. O Serra não marcou ponto bônus ofensivo por marcar quatro tries. Já o San Diego somou um ponto bônus defensivo. Com 11 pontos, o time da Capital Gaúcha finaliza a primeira fase na quarta colocação e enfrentará o líder Farrapos na semifinal.



Semifinalistas definidos na 2ª divisão

A primeira fase terminou para os times da segunda divisão do CGR 2018. Com os resultados, ficaram definidos os semifinalistas. Liderando a competição desde o início, o Centauros encerrou em primeiro lugar e invicto. No último jogo, derrotou o Antiqua por placar apertado: 19×18. Com um ponto bônus somado, o Antiqua ficou com 12 pontos.

Na segunda colocação, e também com direito ao mando de campo na semi, o URTC. Na tarde desse domingo, o time venceu o Pampas por 69 x 3 e somou os mesmos 14 pontos do Guaíba. Mas no critério de desempate de confronto direto, melhor para o URTC. O jogo entre eles ocorreu na segunda rodada, e o URTC venceu por 19×11.

O Guaíba então ficou em terceiro. Na última rodada, o time da grande Porto Alegre derrotou o Guasca, em casa, por 34×13. A derrota sem ponto bônus deixou o Guasca de fora das semis. A quarta colocação acabou com o Antiqua, que somou ponto bônus e ficou um ponto à frente do Guasca.

A um passo do título no Juvenil

O Brummers segue derrotando os adversários e está a um jogo do título do Gauchão de Rugby Juvenil. Na penúltima rodada do campeonato, visto que o M19 é direto, sem semi e final, o Brummers venceu o Universitário por 15×7.

Farrapos e Charrua fizeram duas partidas em Bento Gonçalves. Com uma vitória para cada um. No primeiro confronto, melhor para o Farrapos Verde, que fez 19×10. Já no segundo, os índios derrotaram o Farrapos Branco por 24 x 07.

O Gauchão de Rugby dá uma pausa para o final de semana do Dia das Mães, e volta no dia 19 de maio.

Campeonato Gaúcho – Série A – 6ª rodada

Dia 05/05/2018 às 15h00 – Farrapos 72 x 19 Charrua

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 05/05/2018 às 15h30 – Universitário 17 x 08 Brummers

Local: Guarani Atlântico – Santa Maria, RS

Dia 05/05/2018 às 16h30 – San Diego 15 x 19 Serra Gaúcha

Local: Parque da Marinha – Porto Alegre, RS

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Farrapos

Bento Gonçalves 25 5 5 0 0 5 0 361 37 324 Charrua

Porto Alegre 20 5 4 0 1 4 0 253 95 158 Serra Gaúcha Caxias do Sul 19 5 4 0 1 3 0 168 60 108 San Diego

Porto Alegre 11 5 2 0 3 2 1 104 151 -47 Universitário

Santa Maria 9 6 2 0 4 1 0 71 233 -162 Brummers

Novo Hamburgo 4 5 1 0 4 0 0 45 188 -143 Planalto

Passo Fundo 0 5 0 0 5 0 0 26 264 -238

Campeonato Gaúcho – Série B – 6ª rodada



Dia 05/05/2018 às 15h30 – Centauros 19 x 18 Antiqua

Local: Parque Princesa do Vale – Estrela, RS

Dia 05/05/2018 às 19h00 – Guaíba 34 x 13 Guasca

Local: Complexo Esportivo Coelhão – Guaíba, RS

Dia 06/05/2018 às 15h00 – Pampas 03 x 69 União Tauras Carancho

Local: Campo do Pampas Rugby – São Leopoldo, RS

Clube Cidade(s) P 2 V E D 4+ 7- PP PC SP Centauros Estrela 24 5 5 0 0 4 0 182 72 110 União Tauras Carancho Marau e Sertão 14 5 3 0 2 2 0 149 109 40 Guaíba

Guaíba 14 5 3 0 2 2 0 98 63 35 Antíqua

Pelotas 12 5 2 0 3 2 2 93 75 18 Guasca

Porto Alegre 11 5 2 0 3 2 1 116 111 5 Pampas São Leopoldo 0 5 0 0 5 0 0 17 225 -208

Campeonato Gaúcho M19 – 6ª rodada



Dia 05/05/2018 às 13h00 – Farrapos 19 x 10 Charrua

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 05/05/2018 às 14h00 – Farrapos 07 x 24 Charrua

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 05/05/2018 às 13h30 – Universitário 07 x 15 Brummers

Local: Guarani Atlântico – Santa Maria, RS

Texto: Nathália Ely/Comunicação FGR