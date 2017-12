Pela última vez em 2017, educadores, professores e alunos de diversas regiões da cidade de São Paulo se reuniram em um evento da HURRA!. Desta vez foi para celebrar as realizações, e valorizar os melhores do ano, em uma grande festa de encerramento do ano, que contou com um jantar e premiação dos destaques do ano em diversas categorias. Os números, sempre frios, escondem histórias de superação e o amor pelo trabalho dos envolvidos em cada ação, curso, aula e torneio realizados, mas são a fotografia de um trabalho de equipe que trabalha unida e para realizar mudanças transformadoras.

A emoção tomou conta dos presentes logo no início da cerimônia, com o anúncio da despedida de Leandro “Chubby” Gevaerd, coordenador da HURRA! desde a sua fundação e um dos grandes responsáveis pelo sucesso do trabalho, realizado com dedicação e compromisso em todas os núcleos da capital paulista, Sorocaba e Bragança Paulista. Em seu trabalho como coordenador da HURRA!, deixa como legado a iniciação esportiva de milhares de crianças, capacitação de professores e o desafio para a equipe de superar suas metas em 2018.

E foi um belo legado alcançado com toda a equipe HURRA!! Na festa foram apresentados números desse ano, com mais de 21 mil impactados de alguma forma em diversos projetos nas três cidades em que a entidade está presente, com a realização de 160 clínicas e palestras, mais de 14 festivais e campeonatos, participação em massa de alunos em festivais e campeonatos oficiais da Federação Paulista de Rugby, e novas iniciativas, como a atuação na Fundação CASA e a Escola de Arbitragem. E teve até aluna convocada para a seleção brasileira juvenil!!

Forma muitos os motivos para se premiar todos os envolvidos, mas alguns deles mereceram destaque e foram divididos em 10 categorias, para valorizar toda a cadeia que torna o trabalho da HURRA! possível, desde alunos e professores, passando pelos educadores, apoiadores e parceiros, CEUs e escolas que aplicam no dia a dia os valores ensinados, e que com toda certeza, ajudam a construir uma sociedade melhor.

Confira os premiados:

Aluno destaque: Alisson Pablo da Silva – Instituto Anchieta-Grajaú

Professor destaque: Clayton Lira – CEU Azul da cor do Mar

Melhor árbitro: Gabriel Araújo

Escola Destaque: EMEF Antenor Nascentes

CEU Destaque: CEU Água Azul

Voluntário – Bárbara Boadas

Valores HURRA! – Instituto Anchieta-Grajaú

Educador: Letícia Saigh

Parceiro do ano: Equilibrio Social na captação de recursos, Mariano de Goycochea na Escola de Arbitragem e a Hippo Rugby como fornecedor de material esportivo

Colaborador do ano: Jean Saghard – voluntário que contribui individualmente para a divulgação da organização

Esses foram os números da HURRA! em 2017

Formação de 118 novos professores qualificados para ministrar aulas de Rugby Tag nas três cidades atendidas pela entidade.

Realização de 14 Festivais e campeonatos

São Paulo

16 CEUs atendidos e 22 EMEIs e EMEFs

2.449 alunos com idades entre 5 e 17 anos praticando Rugby Tag semanalmente

307 alunos iniciados no pólo de Rugby de contato

37 palestras e 35 clínicas, com 2770 alunos participando das atividades

Entidade com maior participação nos Festivais Infantis da Federação Paulista de Rugby

São Paulo – Fundação CASA

45 adolescentes participando da modalidade

3 palestras

1 clínica de Rugby

2 professores aplicando aulas

São Paulo – Escola de Arbitragem

38 novos árbitros formados e atuantes em eventos da HURRA!

7 árbitros atuantes no quadro oficial de árbitros da Federação Paulista de Rugby

9 cursos para jovens árbitros

Sorocaba

9 escolas atendidas

2121 alunos com idades entre 9 e 11 anos

15 palestras e 9 clínicas, com a presença de 1139 alunos participando das atividades

Bragança Paulista

27 escolas atendidas

3050 alunos com idades entre 6 e 13 anos praticando Rugby Tag

27 palestras e 33 clínicas, com a participação de 4577 alunos.