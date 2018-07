O último fim de semana antes das férias foi cheio de atividades para as turmas do projeto Rugby Cidadão, que puderam se divertir e vivenciar atividades lúdicas junto a seus familiares.

No sábado, uma verdadeira onda vermelha e branca tomou conta do CEU Três Pontes, quando mais de 640 alunos participaram da 15ª edição do Festival Esportivo e de Convívio, evento de encerramento das atividades de semestre da HURRA! que reúne atividades esportivas e sócio-educativas em um ambiente que estimula a socialização e troca de experiências entre alunos de todas as regiões da cidade. Nesta etapa, a Copa do Mundo de futebol serviu como tema e os alunos desenvolveram apresentações que contaram como é o Rugby mundo afora. Teve até peça de teatro que explicou as origens em comum dos dois esportes (football e rugby).

As bolas oval e redonda foram a atração, e além dos jogos livres de futebol e Rugby, foram realizados um concurso de habilidades, e a apresentação dos times de rendimento da Associação – fruto da evolução técnica e interesse de alunos que se tornam atletas, tal como foi com Fernanda Lobato, aluna do projeto que chegou à seleção M19 nesse ano.

Se o sábado foi dia de Festival com atividades sócio educativas, para alguns o domingo foi dia de campeonato! Os 42 atletas do time Guardiões marcaram presença na última etapa do Festival Juvenil. Os Guardiões, nome da equipe formada por alunos da HURRA! em seus polos de rendimento, puderam demonstrar sua técnica no jogo de contato físico em torneio que reuniu as principais equipes de base do estado em disputas muito equilibradas no SPAC. Além dos anfitriões, o time encarou sem dificuldades o Jacareí, uma das equipes que é referência na formação esportiva no país.