Uma aliança de entidades que trabalham em prol da transformação é a melhor definição da REMS (Rede Esporte pela Mudança Social) e que celebrou seus 10 anos na última semana com eventos por todo o país comandados por seus parceiros. A HURRA! acredita que o esporte é um instrumento importante para a promoção de valores que sejam positivos para construir uma sociedade mais humana, e por isso é um membro orgulhoso dessa rede ao lado de quase 100 outras entidades.

Para reforçar o seu compromisso em uma data tão especial, foram realizados eventos em todos os CEUs ao longo da última semana que impactaram mais de 500 crianças por toda a cidade, incluindo no principal evento o Esporte na Rua, que uniu diversos parceiros na Avenida Paulista para uma valiosa troca de experiências entre alunos dos mais variados projetos. O Rugby tag foi a principal, mas não a única atividade desenvolvida nos núcleos, que contaram com animadas atividades lúdicas que estimularam o trabalho e o aprendizado em equipe entre os alunos.

Leandro Gevaerd, coordenador da entidade, comentou o desafio de colocar tantas ações simultâneas em prática em apenas uma semana:” Foi um imenso trabalho em equipe, realizando eventos simultâneos em 16 núcleos sem esquecer das atividades diárias e tudo isso só foi possível com planejamento e engajamento dos educadores e professores. Conseguimos levar a proposta do Esporte pela mudança social nesta semana, desenvolvendo com os alunos a importância do trabalho da REMS e como estamos inserido nele. A ideia de levar o projeto para mais regiões de eventos da REMS foi buscar trabalhar com outras instituições que participam da rede para mostrar um pouco o nosso trabalho, compartilhar experiencias com os outros educadores e alunos, e também mostrar que estamos em diversas regiões da cidade de São Paulo.”