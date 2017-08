A HURRA! confirma o compromisso com implantação do Projeto Viva Rugby em escolas públicas de Sorocaba, e festeja o retorno às aulas, quando 100% das escolas convidadas, tiveram sua adesão confirmada.

Entre os meses de maio e agosto, a entidade realizou a capacitação de professores e estruturou o projeto para as escolas da cidade que irão fazer parte do projeto no primeiro ano, onde serão alcançadas aproximadamente 2500 crianças entre 6 e 14 anos, que vão vivenciar o Rugby através de palestras, clínicas e aulas dentro do turno escolar.

Os Festivais Infanto-Juvenis, torneis previstos no projeto, serão o ponto alto para os alunos, quando terão a oportunidade de colocar em prática o aprendizado dos valores e vivenciarão o poder transformador do Rugby em suas vidas.