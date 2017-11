Após o clube ter conquistado o objetivo inicial que era formar um elenco e montar um ciclo de alimentação de atletas e atletas da base (categorias M13, M15, M17 e adulta na masculina; M16, M19 e adulta na feminina) enxergou que seria o momento ideal de de dar um próximo passo.

Agora, no mês de outubro, apresenta o novo treinador para o plantel adulto masculino. É o Carlos Henrique, conhecido como “Carlão”. Grande nome que passou pelo Curitiba, São José e também pela seleção. Ele vem com a missão de iniciar uma nova era no Iguanas em busca de títulos e estímulo no nível de jogo.

O Iguanas finaliza “Seguimos com a missão de nos tornarmos o maior clube do Brasil e mostrar que o Rugby amador pode ser levado a sério e trazer resultados incríveis para nossa sociedade”.