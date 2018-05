A primeira etapa do Circuito Paulista Feminino de 7s aconteceu pela organização do Spac, com o São José levando o título. Agora, as campeãs retornam sediando a etapa em casa, em busca de mais um campeonato vitorioso, contando com a torcida joseense.

As inscrições já estão abertas e os jogos acontecerão nos dias 19 e 20 de maio, seguindo as instruções:

Data: 19 e 20 de maio

Categorias: Adulto, M-16 e M-19 (categorias juvenis a depender da procura)

Valores da inscrição:

Adulto – R$ 300;

M-19 – R$ 150;

M-16 – R$ 100.

O valor arrecadado com as inscrições será utilizado integralmente para cobertura dos custos operacionais para realização do evento (campo, marcações, ambulância, arbitragem, água, frutas e terceiro tempo). O depósito do valor das inscrições deve ser efetuado na conta abaixo:

Titular: Marjorie Yuri Enya

Itaú – 341

Ag. 5602

Conta corrente 07607-6

CPF: 369.077.878-65

Prazos para inscrição:

10/05 – Data limite para o pagamento da taxa de inscrição e envio do comprovante. Até esta data será dada prioridade para as equipes que participaram da primeira etapa.

11/05 – Liberação de vagas remanescentes para equipes que não participaram da primeira etapa, e de outros estados. Nesta fase, a prioridade será por ordem de chegada (confirmação da inscrição e subsequente envio do comprovante de depósito da taxa).

14/05 – Divulgação da tabela.

Observações sobre alterações no regulamento:

1) De modo a evitar mal-entendidos e oferecer a oportunidade para que uma maior quantidade de jogadoras participe do torneio, fica esclarecido que poderão ser inscritas até 15 jogadoras para esta etapa, sendo apresentadas 12 por súmula.

2) Para as categorias juvenis, fica estipulado que participam da categoria M16 jogadoras nascidas em 2002, 2003 e 2004, e da categoria M19 jogadoras nascidas em 1999, 2000 e 2001. Eventuais exceções devem ser levadas para apreciação pela Federação Paulista, uma vez que a proposta é dar a oportunidade para que mais meninas vivenciem o torneio – desde que seja seguro.

Mais informações pelo e-mail: feminino@fprugby.org.br