A poeira do XV mal baixou e já é hora das categorias de base pensarem no Seven a side!

Estão abertas as inscrições para o Paulista Sevens Juvenil em todas categorias, que ocorrerão em um formato inédito. Disputado em uma única etapa, doze equipes em cada categoria se enfrentarão pela classificação para a etapa final em dezembro, que contará com as oito melhores equipes em cada categoria se enfrentando pelo título em São José dos Campos.

Americana e Vinhedo recebem etapas pela primeira vez

Pela primeira vez, uma etapa do Juvenil será realizada fora do Vale e da Capital, cabendo às cidades de Americana e Vinhedo receberem eventos. A organização caberá respectivamente ao Piratas e Cougars, refletindo o compromisso dos clubes com o desenvolvimento da base e também o crescimento do esporte na região, que mais uma vez contou com representantes na temporada de XV, além de ser presença garantida no Circuito Infantil, na organização e nos jogos.

CALENDÁRIO

M17 – 27/10 em Americana

INSCRIÇÕES pelo email marcelo_flamma@yahoo.com.br até 24/10

Centro Cívico Municipal de Americana

Endereço: R. Sergipe, 730

Bairro: Jardim Colina

M15 – 03/11 em Vinhedo

INSCRIÇÕES pelo email pedro.raposo@fprugby.org.br até 31/10

Campo do Planalto

Endereço: Rua Frank Swalles, s/n

Bairro: Vila Planalto

M19 – 10/11 em São Paulo

INSCRIÇÕES pelo email emmanuel.armagnat@fprugby.org.br até 07/11

Arena Paulista de Rugby

Endereço: R Canuto de Abreu, s/n

Bairro: Tatuapé

FINAL M15, M17 e M19 – 01 e 02/12 em São José dos Campos

INSCRIÇÕES

Custo: R$300

Inscrição de até 15 atletas – 12 na súmula de cada jogo

Inclui: frutas e água no dia da competição

Entre em contato com a organização pelo email para informações sobre pagamento