Uma rivalidade sadia que permeia todas as divisões competitivas do estado tomou conta do Balneário mais uma vez, com o Jacareí recebendo o São José decidindo o título do M17, logo após a vitória joseense no M19. O resultado dessa vez foi diferente, com os Jacarés levando o seu primeiro título na categoria em partida muito equilibrada ao longo dos 70 minutos.

O placar só saiu do zero aos 17’ com o artilheiro do campeonato Carlos Moura cruzando o ingoal do São José e adicionando os dois pontos adicionais. Os joseenses tiveram a chance de anotar o seu ao ficar com um homem a mais após a exclusão de Gabriel Moraes, mas não conseguiu furar a barreira do time da casa, e no seu retorno ao campo, Moraes ampliou o placar, levando a vantagem de 14 a 0 para o intervalo. O jogo seguiu travado na etapa final, mas mais uma vez o Jacareí mostrou seu domínio, dessa vez com o jogo de avançados, que resultou nos tries de Gabriel Henrique e Murilo Ahmed, dando números finais à partida e iniciando a festa da torcida

Pela disputa de 5º lugar, o combinado da capital formado por SPAC, Tatuapé e Rio Branco recebeu o combinado do Barbarians XIX formado por atletas de equipes do interior paulista e o equilíbrio marcou o primeiro tempo com Alison e Heitor cruzando o ingoal do Barbarians aos 12’ e 22’ mas mesmo com mais volume de jogo, não conseguiu abrir vantagem no placar. No segundo tempo, a história foi diferente, com o time da casa aproveitando bem os espaços e do campo e a melhor condição física para dominar a partida desde os primeiros minutos, com Lorenzo ampliando logo aos 2’, seguido de mais cinco tries não respondidos pelos visitantes, que mesmo derrotados, se despedem com uma campanha inaugural promissora, colocando os talentos da região em disputa competitiva pela primeira vez.

Campeonato Paulista M17 – FINAIS

Dia 06/10/2018 às 13h – SPAC/RB/Tatuapé 46 X 00 Barbarians XIX – Disputa de 5º lugar

Árbitro: Regis Dantas

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 07/10/2018 às 15h30 – SESI/Jacareí 26 X 00 São José – FINAL

Árbitro: Natasha Olsen

Auxiliares de linha: Augusto Cambuzano e Cauã Ricardo

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP