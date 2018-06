A divisão de Desenvolvimento do campeonato paulista volta com tudo nesse fim de semana com um confronto que promete incendiar o campo do Balneário nesse domingo. Em Jacareí, o time B dos Jacarés recebe os Leões de Paraisópolis em duelo de invictos e confronto que vale a liderança provisória na competição.

Apesar de já terem pontuado no ano e terem feito boas apresentações, Guarulhos e Medicina buscam agora a primeira vitória para engrenar na temporada e deixar as últimas posições.

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – semana 4

Dia 10/06/2018 às 15h30 – Jacareí B X Leões de Paraisópolis

Árbitro: Cauã Ricardo

Auxiliares de linha: Luciano Sampaio e Matheus Sestário

4º árbitro: Stephanie Pflamminger

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 10/06/2018 às 10h00 – Medicina X Guarulhos

Árbitro: Roger Santesso

Auxiliares de linha: Guilherme Queiroz e Bruno Serminaro

4º árbitro: Luiz Dantas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Universitários voltam à campo no fim do semestre

Duas partidas importantes movimentam a sexta semana do Paulista Universitário, em meios as provas de fim de semestre. Firme na perseguição à Engenharia, o Direito Mackenzie volta à enfrentar a surpreendente UFABC, que flertou com a vitória no último encontro das equipes em duelo que vale a vice-liderança da competição. Os futuros advogados estão invictos na temporada, mas a vitória suada foi um sinal de alerta para o elenco mackenzista e para o UFABC um sinal de que a maturidade da equipe está chegando e poderá alçar voos mais altos em breve.

No outro confronto da rodada, a Mauá recebe em seus domínios a PUC, em confronto de duas equipes que buscam os primeiros pontos no meio de campanhas irreconhecíveis nesse ano, depois de chegarem às finais do campeonato em anos recentes.

Campeonato Paulista Universitário – semana 6

Dia 09/06/2018 às 13h00 – Mauá X PUC

Árbitro: Jefferson Santana

Auxiliares de linha: Aline Tomaz e Natasha Olsen

4º árbitro: Luiz Henrique

Local: Instituto de Tecnologia Mauá – São Caetano do Sul, SP

Dia 09/06/2018 às 15h00 – UFABC X Direito Mackenzie

Árbitro: Natasha Olsen

Auxiliares de linha: Aline Tomaz e Luiz Henrique

4º árbitro: Jefferson Santana

Local: Instituto de Tecnologia Mauá – São Caetano do Sul, SP

Foto: Adriano Matos