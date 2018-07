O Grupo A do Super 16 é todo dos times do Vale do Paraíba. Duas vitórias largas em dois jogos para Jacareí e São José, que, mesmo sem seus Tupis, superaram nesse fim de semana BH Rugby e Guanabara, respectivamente, com vitórias bonificadas como visitantes.

São José vence em partida influenciada pela ambulância

A missão do São José em sua visita ao Rio de Janeiro era clara: vencer pelo maior número de pontos para não deixar o Jacareí abrir frente. Os joseenses estavam no rumo de conseguir tal feito quanto foram ao intervalo em vantagem de 34 x 00. Porém, a ambulância da partida teve que partir para atendimento e o resultado foi mais de 1h de ausência, impossibilitando a continuidade da partida, como prega o regulamento. Com isso, o São José voltou do Rio com uma vitória menor do que a almejada, após somente 40 minutos de partida.

Enquanto a partida rolou, a superioridade paulista foi clara, com 6 tries para o Sanja. Carlos Diego, Gabriel Costa, Pancho, Grilo, Leonel e Felipe Rosa cruzaram o in-goal para os visitantes.

Jacareí segue implacável

Em visita a Belo Horizonte, o Jacareí não teve problemas para se impor com mais uma larga vitória. E o triunfo começou a ser construído logo aos 3′ com Lucas Drudi cruzando o in-goal para os Jacarés. Enrico respondeu com penal para o BH, mas os visitantes estavam com tudo e Drudi marcou o segundo try rapidamente. Depois, o ponta Douglas correu para 2 tries, enquanto Estrela fez o seu, abrindo 29 x 03 em questão de 25 minutos. Os tries se seguiram, com o pack paulista falando alto e conseguindo um penal try e outro try com Luan, para o Jacareí ir ao intervalo vencendo por 46 x 03.

No segundo tempo, Warlen, Gutão, Matias e Loirão marcaram novos tries para os Jacarés, mas o BH também teve seu momento com Santiago e Siru fazendo 2 tries de honra para os mineiros. No fim, Matias de novo, Warlen novamente e Cruz fecharam o marcador com os últimos tries dos visitantes. 80 x 13 e placar final.

Dia 28/07/2018 às 13h00 – Guanabara 00 x 34 São José

Árbitro: Braz Magaldi / Auxiliares: Elias Saad e Eduardo Tavares

Local: Prefeitura da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 28/07/2018 às 14h00 – BH Rugby 13 x 80 Jacareí

Árbitro: Vinícius Aleixo

Local: UniBH Estoril – Belo Horizonte, MG