A segunda rodada do Campeonato Paulista de Rugby começa nesse sábado com dois jogos. Em Jacareí, o time da casa recebe o Rio Branco, penúltimo colocado, buscando manter a hegemonia em casa. Os Jacarés tem um histórico perfeito contra os Pelicanos, sem jamais terem sido derrotados, e um novo triunfo pode garantir a equipe na liderança por mais uma rodada, mas apesar do favoritismo, o duelo está longe de ser fácil. A equipe da casa contará com quatro desfalques devido a convocação para a seleção M20, enquanto o clube da capital virá completo, depois de realizar um bom jogo contra a Poli na estreia.

Na capital, SPAC e Pasteur buscam a primeira vitória na competição. As equipes vem de situações opostas na estreia, com os britânicos buscando um empate heróico nos minutos finais da partida diante do Band Saracens, e os Galos caindo no último lance diante do São José. Como na estreia de ambos, a partida promete ser muito dura, e uma vitória sobre um adversário direto por uma das quatro vagas nas finais será muito importante em um torneio marcado pelo equilíbrio.

Campeonato Paulista Série A – semana 3

Dia 10/03/2018 às 15h00 – SPAC x Pasteur

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Victor Hugo Barboza e Murilo Bragotto

4º árbitro: Fernanda de Lima

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 10/03/2018 às 15h00 – Jacareí x Rio Branco

Árbitro: Xavier Vouga

Auxiliares de linha: Cauã Ricardo e Raphael Santana

4º árbitro: Stephanie Pflamminger

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

