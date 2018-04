O fim de semana é de feriado mas terá rugby sim! Minas Gerais é destaque com rodada completa de seu estadual de XV, com 4 jogos. Pela 4ª rodada do Grupo Metropolitano, o BH Rugby poderá carimbar sua classificação antecipada ao mata-mata em duelo com o Nova Lima, ao passo que Trinca Ferro e Inconfidência fazem jogo crucial para as pretensões das duas equipes.

Enquanto isso, pelo Grupo Sul, a Liga das Montanhas receberá em Poços de Caldas um grande dia de rugby, que começará com atividades envolvendo atletas de todos os clubes da liga (a partir das 14h) e terminará com o jogo de vida ou morte para o time das Montanhas, que duela com o Varginha. Vitória do Varginha garante o tradicional clube aurinegro no mata-mata. Já o Grupo do Triângulo terá seu terceiro e último duelo entre o já classificado Uberlândia e o já eliminado Frutal.

No Paraná, o estadual de XV da primeira divisão retornará no sábado com o embate em Guarapuava entre o time da casa, o Lobo Bravo, e o Pé Vermelho, de Londrina, valendo a segunda posição geral.

No Rio de Janeiro, a vez é de rugby sevens masculino, com a terceira etapa do Circuito de Desenvolvimento rolando com nada menos que 12 clubes entrando em campo em Itaipuaçu.

E no Mato Grosso do Sul tem sevens masculino para o interior do estado, com a segunda etapa da LRMS rolando em Maracaju.

Campeonato Mineiro – Semana 5

Dia 28/04/2018 às 15h00 – Trinca Ferro x Inconfidência

Local: Estádio Nelson Mandela – Lagoa Santa, MG

Dia 28/04/2018 às 15h00 – Nova Lima x BH Rugby

Local: Estádio Morro Velho – Nova Lima, MG

Dia 28/04/2018 às 16h00 – Uberlândia x Frutal

Local: Campo A do Parque do Sabiá – Uberlândia, MG

Dia 28/04/2018 às 16h15 – Liga das Montanhas x Varginha

Local: Campo do Bandolão – Poços de Caldas, MG

Campeonato Paranaense – Semana 4

Dia 28/04/2018 – Lobo Bravo x Pé Vermelho

Local: Guarapuava, PR

Circuito Fluminense de Desenvolvimento – Sevens masculino – 3ª etapa

Dia 28/04/2018 – Grupo A: Volta Redonda, UFRJ e Carioca / Grupo B: Grêmio Náutico Maricá, Itaipuaçu e UmRio / Grupo C: Niterói Desenvolvimento, Guanabara Desenvolvimento e UERJ / Grupo D: Vila Real, Ita Rugby e Rural

Local: Inoã – Itaipuaçu, RJ

08h00 – Vila Real x Rural

08h22 – Niterói Desenvolvimento x UERJ

08h44 – Maricá x UmRio

09h06 – Volta Redonda x Carioca

09h28 – Ita x Rural

09h50 – Guanabara Desenvolvimento x UERJ

10h12 – Itaipuaçu x UmRio

10h34 – UFRJ x Carioca

10h56 – Vila Real x Ita

11h18 – Niterói Desenvolvimento x Guanabara Desenvolvimento

11h40 – Maricá x Itaipuaçu

12h02 – Volta Redonda x UFRJ

12h24 – Semifinal Bronze – 3º C x 3º D

12h46 – Semifinal Bronze – 3º A x 3º B

13h08 – Semifinal Prata – 2º C x 2º D

13h30 – Semifinal Prata – 2º A x 2º B

13h52 – Semifinal Ouro – 1º C x 1º D

14h14 – Semifinal Ouro – 1º A x 1º C

14h36 – Decisão de 11º lugar

14h58 – Final Bronze

15h20 – Decisão de 7º lugar

15h42 – Final Prata

16h04 – Decisão de 3º lugar

16h26 – Final Ouro

Liga de Rugby do Mato Grosso do Sul – Sevens – 2ª etapa

Dia 28/04/2018 – participantes: Dragons Maracaju, Mirmidões São Gabriel do Oeste, Corumbá e Frontera Ponta Porã

Local: Maracaju, MS

JUCA 2018 – Rugby Sevens

Dia 30/04/2018

Local: São Carlos, SP