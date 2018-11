O fim de semana não tem só os Tupis em campo. É fim de semana cheio de bola oval em São Paulo, com destaque para o Paulista M19 de Sevens rolando na capital, no CERET, antes do Morumbi ferver no sábado.

O sábado ainda terá de manhã a Repescagem por um lugar no Paulista B de 2019 entre o Wallys e o Jaguars, em Jundiaí.

No domingo, é o rugby universitário que agita a Capital paulista, com as semifinais da Copa USP e a penúltima rodada do Paulista Universitário rolando, com direito a clássico do Mackenzie.

- Continua depois da publicidade -

Paulista B – Repescagem

Dia 10/11/2018 às 10h – Wallys X Jaguars

Local: CT Wally’s Rugby – Jundiaí, SP

Campeonato Paulista Universitário – Semana 15

Dia 11/11/2018 às 10h – Mauá X UNIP

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Erika Weiss e Carlos Aleixo

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 11/11/2018 às 12h – UFABC X PUC

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Erika Weiss e Genival Souza

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 11/11/2018 às 14h – Engenharia Mackenzie x Direito Mack

Árbitro: Fernando Zemann

Auxiliares de linha: Carlos Aleixo e Genival Souza

4º árbitro: Marianna Marques

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Paulista Sevens M19 – Etapa classificatória

Dia 10/11/2018 a partir das 9h

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Grupo A – São José, Guanabara (RJ) e Iguanas

Grupo B – Jacareí, Rio Branco e São José B

Grupo C – Pasteur, Band/São Roque/Piracicaba e Tornados

Grupo D – Jacareí B, Uberlândia (MG) e Ilhabela

Sábado, 10 de novembro

09h00 – Pasteur X Band/São Roque/Piracicaba

09h20 – Rio Branco X São José B

09h40 – São José X Iguanas

10h00 – Jacareí B X Ilhabela

10h20 – Pasteur X Tornados

10h40 – Jacareí X São José B

11h00 – Guanabara X Iguanas

11h20 – Uberlândia X Ilhabela

11h40 – Tornados X Band/São Roque/Piracicaba

12h00 – Jacareí X Rio Branco

12h20 – São José X Guanabara

12h40 – Jacareí B X Uberlândia

13h00 – 3B X 3C

13h20 – 3A X 3D

13h40 – 2B X 2C

14h00 – 2A X 2D

14h20 – 1B X 1C

14h40 – 1A X 1D

15h00 – Disputa de 11º lugar

15h20 – Disputa de 9º lugar – FINAL BRONZE

15h40 – Disputa de 7º lugar

16h00 – Disputa de 5º lugar – FINAL PRATA

16h20 – Disputa de 3º lugar

16h40 – FINAL OURO

Copa USP – Semifinais

Dia 11/11/2018 às 10h00 – San Fran x Poli Desenvolvimento

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 11/11/2018 às 13h00 – Demônios de Maxwell x Farmácia

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP