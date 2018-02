As competições vão começar! O carnaval passou e o rugby de clubes vai começar Brasil afora!

No Rio de Janeiro, a Federação Fluminense já terá sua primeira competição rolando, com a primeira etapa do Circuito Fluminense de Desenvolvimento, para times masculinos que estão dando seus primeiros passos. O primeiro torneio rolará em Maricá.

Em São Paulo, terão início duas copas de pré temporada. A Copa ABC colocará frente a frente o Templários, do Paulista A, o ABC, do Paulista B, o Iguanas e o Armada, do Paulista C, com a primeira rodada rolando em São José dos Campos, tendo ABC x Armada e Templários x Iguanas.

Já em Vinhedo terá início a Copa RMC, a Região de Campinas, com o Cougars, da casa, recebendo o Jaguars, de Jaguariúna, e com o duelo entre Tornados de Indaiatuba e Wallys de Louveira/Jundiaí.

Copa ABC – 1ª rodada

Dia 17/02/2018 às 13h00 – ABC x Armada

Local: Centro Esportivo João do Pulo – São José dos Campos, SP

Dia 17/02/2018 às 10h30 – Iguanas x Templários

Local: Centro Esportivo João do Pulo – São José dos Campos, SP

Copa RMC

Dia 17/02/2018 às 14h00 – Cougars x Jaguars

Local: Campo do Cougars – Vinhedo, SP

Dia 17/02/2018 às 15h45 – Tornados x Wallys

Local: Campo do Cougars – Vinhedo, SP

Circuito Fluminense de Desenvolvimento de Sevens Masculino – 1ª etapa

Dia 17/02/2018 – Gruo Único: Maricá, Ita, Niterói Desenvolvimento, Rio Rugby Desenvolvimento e Maricá Desenvolvimento

Local: Grupo Náutico Maricá – Maricá, RJ

11:00 GN Maricá x Niterói Desenv

11:22 GNM Desenv x Rio Desenv

12:00 GN Maricá x Ita Rugby

12:22 Rio Desenv x Niterói Desenv

13:00 Niterói Desenv x GNM Desenv

13:22 Rio Desenv x Ita Rugby

14:00 GN Maricá x GNM Desenv

14:22 Niterói Desenv x Ita Rugby

15:00 GN Maricá x Rio Desenv

15:22 Ita Rugby x GNM Desenv

Torneio Feminino do Iguanas

Dia 17/02/2018 às 08h00

Local: Centro Esportivo João do Pulo – São José dos Campos, SP

Foto: Grêmio Náutico Maricá