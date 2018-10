O Lechuza estará de volta à Série B do Camopeonato Paulista em 2019!

Em uma final de arrepiar com tempos de domínio de cada lado, o time da casa fez valer o mando de jogo e garantiu o título com um penal no último minuto para alegria da torcida Coruja, que fez uma bela festa junto com a torcida dos Jaguars, respeitosos durante todo o jogo.

O primeiro tempo começou com nervosismo dos dois lados com muitos erros de manuseio de bola e na primeira penalidade, João Victor Freire guardou penal frontal para abrir o placar aos dois minutos e ampliou aos 4′ com interceptação incrível de Pedro Coutinho no meio de campo que correu até o ingoal para ampliar. O domínio se seguiu com os avançados do Lechuza garantindo a posse de bola e nas formações fixas e móveis e com um bom trabalho na linha, Coutinho guardou seu segundo try do dia, vencendo a marcação pelo centro.

O Jaguars só chegou com perigo na reta final da etapa, depois de um lineout na linha de 5m muito bem defendido pelos Corujas, mas que ao afastar o perigo com um chute, cedeu o contra ataque bem conectado com Bruno de Block costurando pelo centro e acionando Cabelo e Igor, que finalizou após offload. Mas ainda houve tempo para o hat-trick de Coutinho após linda infiltração de Freire que levou dois marcadores e conectou o centro com um offload, deixando uma avenida para o centro ampliar, fechando o primeiro tempo.

O Jaguars manteve a intensidade no início do segundo tempo e mostrava um jogo mais veloz que os rivais. A equipe não perdeu tempo para diminuir, com Luciano cobrando rápido penal e acionando Rovílson que levou o jogo para os 5m e o próprio Luciano apoiou a bola no ingoal adversário, reduzindo a desvantagem para 10 pontos e mais de 30 minutos de jogo pela frente.

O Lechuza voltou a nivelar a partida mas eram os Jaguars os grandes responsáveis pelos lances mais ofensivos, obrigando a defesa adversária a mostrar serviço, com bons tackles na base que contiveram os avanços do visitante mas em mais uma escapada de Rovílson pelo centro, Brenno retomou a bola e apoiou no ingoal sob muita pressão, deixando a diferença em somente três pontos, e não tardou para Luciano empatar a partida com mais uma boa cobrança. Os minutos finais foram dramáticos, com alternância na posse de bola e as duas equipes chegando, mas em um dos poucos penais cedidos pelos Jaguars ao longo da partida, Freire mostrou frieza e garantiu os três pontos decisivos. O Jaguars teve uma posse e subiu para o ataque, mas o Lechuza recuperou a posse e garantiu o título inédito, com direito à comemoração com a torcida.

A repescagem para definir o último participante da Série B em 2019 será entre Wallys e Jaguars, em Louveira, em data a ser definida.



Placar final: Lechuza (24) 27 X 24 (07) Jaguars

Lechuza

Tries: Pedro Coutinho (3)

Conversões: João Freire (3)

Penais: João Freire (2)

Jaguars

Tries: Igor Correa, Luciano, Brenno

Conversões: Luciano (3)

Penal: Luciano