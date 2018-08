O confronto entre Leões e SPAC foi bem diferente, mas o desfecho foi o mesmo dos dois últimos encontros, com o atual campeão da divisão garantindo a vitória no apagar das luzes. João Vitor abriu a contagem para os Leões, mas a resposta veio com Pecin aos 13′ empatando a partida com try do pack SPACiano, que teve participação destacada na partida, mas a vantagem no intervalo foi do adversário, com Gabriel Miranda e Gilmar ampliando a vantagem para 12 pontos no intervalo.

O SPAC voltou melhor para a etapa final as mudanças no pack deram novo gás para a equipe, que diminuiu aos 13′ com Eduardo, mas o equilíbrio seguiu dando o tom da partida, com alternâncias na posse de bola, sem movimentação no placar até os minutos finais, com Rafael Jelezoglo cruzando o ingoal dos Leões e Raj Spago empatando a partida. A igualdade parecia ser o placar final, mas em um último penal já nos acréscimos, o artilheiro Ítalo Morais não desperdiçou a chance de garantir a vitória que dá aos Leões a liderança da divisão.

Ilhabela centenário em casa

Em Ilhabela, Yago abriu o placar para o Guarulhos em penal, mas passado o susto inicial, o Ilhabela foi totalmente dominante na partida para anotar a segunda vitória seguida em casa. Vitor virou o placar para os Tubarões anotou o primeiro try do dia, seguido de outros seis tries respondidos por apenas outro chute de Yago para os rubro-negros, deixando a vantagem em quase 40 pontos a favor do Ilhabela no intervalo.

- Continua depois da publicidade -

O segundo tempo apenas ampliou a distância entre as equipes com uma exclusão logo no primeiro minuto de Andrés Garcia desfalcando o Guarulhos, e os Tubarões aproveitaram a vantagem e os espaços adicionais para anotar outros quatro tries. O clima esquentou e depois de nova exclusão para cada lado e uma expulsão do lado do Guarulhos, o Ilhabela acelerou para fazer outros 6 tries não respondidos, finalizando a partida em 112 a 6, resultado que garante a vice-liderança e melhor ataque para os Tubarões.

Na próxima rodada, o Jacareí tem a chance de retomar a ponta, recebendo a lanterna Medicina.

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – Semana 9

Dia 11/08/2018 às 15h – Leões de Paraisópolis 22 X 19 SPAC B

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Tomás de Goycochea e Renata Martines

4º árbitro: Erika Weiss

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 11/08/2018 às 16h – Ilhabela 112 X 06 Guarulhos

Árbitro: Cauã Ricardo

Auxiliares de linha: Augusto Cambuzano e Raphael Gentile

4º árbitro: Stephanie Pflamminger

Local: Campo do Portinho – Ilhabela, SP