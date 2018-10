Mais um campeonato pode conhecer o seu campeão com uma rodada de antecedência nesse fim de semana. Com apenas mais dez pontos em disputa, o Leões pode levantar o primeiro bicampeonato da divisão se bater o já eliminado Ilhabela na casa do adversário e o Jacareí perder do SPAC no duelo das equipes B de ambos, na capital paulista.

O desafio no entanto está longe de ser fácil, com as duas equipes protagonizando um dos mais eletrizantes confrontos da divisão esse ano (vitória dos Leões por 43 a 36) e o ataque dos Tubarões fazendo bonito, com 359 pontos anotados, uma média de quase 63 pontos em casa e os dois trymen da divisão (os veteranos Roberto Yamamoto e Paulo “Gordo” Souza, 13 e 10 tries respectivamente). Mas os Leões tem a sua força e o mérito de liderar a competição até aqui, com uma defesa muito forte (a 2ª melhor, com 170 pontos sofridos) e um histórico de luta até o final e o artilheiro absoluto do campeonato, com Italo podendo quebrar a barreira dos 100 pontos na temporada, 81 deles através de chutes, então qualquer penalidade pode ser perigosa para o time da casa.

Em São Paulo, só a vitória interessa para SPAC e Jacareí que possuem respectivamente a melhor defesa (162 pontos) e melhor ataque (454 pontos), mas são os visitantes que tem mais chances de adiar a disputa pelo título, com quatro pontos atrás dos Leões. No entanto, o clube tem compromissos pelo M19 e pelo Brasileiro (onde pode voltar à final para defender seu título), o que pode desfalcar a equipe na disputa contra o SPAC, que pode vir com força total para reverter a derrota no primeiro turno (36 a 22 para os Jacarés) e em caso de vitória do Ilha, levar a decisão para a última rodada para também tentar o inédito bicampeonato.

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – Semana 13

Dia 06/10/2018 às 15h – SPAC B X Jacareí B

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Regis Dantas e Carlos Aleixo

4º árbitro: Genival Souza Filho

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 06/10/2018 às 16h – Ilhabela X Leões de Paraisópolis

Árbitro: Guillaume Riberá

Auxiliares de linha: Guilherme de Queiroz e Renata Martinez

4º árbitro: Vanessa Xavier

Local: Campo do Portinho – Ilhabela, SP

Foto: Daniel Venturole/Portal do Rugby