Os Leões de Paraisópolis tiveram pela frente a aguerrida Medicina disposta a buscar a primeira vitória na divisão, mas a juventude falou mais alto no final.

Os Médicos começaram fortes e abriram o placar no primeiro minuto com Rodrigo Santos e a resposta foi imediata com Edmo, mas o erro no chute de conversão manteve a Medicina na liderança. Isso mudou com Ítalo guardando penal e a partir daí, mesmo se mantendo próximo, o adversário não conseguiu retomar a frente, com John Leno e Massaini anotando um try para cada lado, mantendo as equipes separadas por apenas um ponto ao fim do primeiro tempo.

A etapa final começou quente com os avançados cruzando o ingoal. Jackson ampliou para os Leões mas Massaini deixou o seu segundo do dia aos 14′, deixando a distância a apenas uma posse de bola e aos poucos o físico dos Leões foi se sobressaindo, com mais controle de posse e ataques mais perigosos. A insistência deu frutos com Ítalo anotando um try aos 28′ e fechou a vitória com os dois pontos adicionais de conversão, retomando a primeira posição na reta final da competição.

Guarulhos tem sua revanche contra o Jacareí B

O Guarulhos recebeu o time B do Jacareí disposto a devolver a dura derrota na casa do adversário no primeiro turno e abriu o caminho para vitória com Vinícius em penal aos 7′, mas os Jacarés viraram no minuto seguinte com um penal try, nivelando o plano de jogo. No entanto os rubro-negros da Grande São Paulo estavam em tarde inspirada e correram para mais três tries com Djalma, Maykon e Vinícius somando outros 12 pontos e ainda saíram incólumes pela situação de inferioridade numérica após exclusão temporária de Henrique Perdomo.

O Jacareí diminuiu no final do primeiro tempo com Aleksander, mas a vantagem ainda era dos donos da casa que apertaram o ritmo no início do segundo tempo e não deram chance de resposta para o Jacareí, com Sartorelli cruzando o ingoal aos 2′ e se redimindo do cartão com estilo, anotando outros dois tries na etapa final. O pesado conjunto de avançados do Guarulhos foi dominante na partida e voltou a pontuar com Erick e Peterson, e Nader completou a fatura, garantindo a maior vitória da equipe no ano.

SPAC mantém chances vivas com triunfo sobre o Ilhabela

Jogando em casa, a única alternativa para o SPAC seguir vivo no torneio era vencer o Ilhabela na capital paulista, e com ajuda dos veteranos, o time B britânico atingiu seu objetivo depois de um primeiro tempo truncado, com cada equipe subindo ao ataque e criando chances de abrir o placar, mas Carlos Costa abriu a contagem para o SPAC aos 15′. Os Tubarões tiveram chance de diminuir com a exclusão temporária de Gabriel Pataki, mas passou em branco e após restabelecer a igualdade numérica, o time da casa voltou com força total e anotou três tries nos dez minutos finais com Allan, Andreas e Javi cruzando o ingoal adversário.

O segundo tempo foi todo do SPAC, que manteve o ritmo forte para ampliar logo aos 2′ com Higgins e Pataki se redimindo do cartão amarelo com mais dois tries convertidos colocando uma vantagem tranquila para o alviceleste. O domínio do time da casa não diminuiu e a série de tries só foi interrompida por Yamamoto guardando o try de honra dos visitantes, mas ainda houve tempo para Pataki completar seu hat-trick e dar números finais à partida.

A próxima rodada também será cheia, com destaque para o duelo entre Jacareí B e Ilhabela, precisando vencer para manter suas chances de título, enquanto o Leões encara o Guarulhos e o SPAC enfrenta a Med.

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – Semana 11

Dia 01/09/2018 às 13h – SPAC B 62 X 05 Ilhabela

Árbitro: Lucas Sacomanno

Auxiliares de linha: Jefferson Santana e Rafael Medeiros

4º árbitro: Genival Souza Filho

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 02/09/2018 às 13h – Leões de Paraisópolis 27 X 17 Medicina

Árbitro: Jefferson Santana

Auxiliares de linha: Roger Santesso e Mauro Paccagnella

4º árbitro: Genival Souza Filho

Local: Medicina USP – São Paulo, SP

Dia 02/09/2018 às 14h30 – Guarulhos 58 X 14 Jacareí B

Árbitro: Lucas Saccomanno

Auxiliares de linha: Raphael Gentile e João Mont’Alverne

4º árbitro: Franciele dos Santos

Local:Estádio Arnaldo José Celeste – Guarulhos, SP