Vai ser até o apito final!

A edição mais equilibrada da divisão de Desenvolvimento chegar ao fim nesse sábado na capital paulista, com três jogos, dois deles valendo título.

Animada com a primeira vitória no jogo isolado da semana passada, a Medicina joga em casa novamente, dessa vez recebendo o forte Ilhabela, no confronto de duas equipes que desceram à divisão inicial do Rugby de São Paulo para buscar uma melhor estruturação de seus elencos. O Ilhabela ficou de fora da luta pelo título na reta final, mas pode ficar entre os três melhores no ano de seu ressurgimento, apostando na mescla de novos atletas e outros experientes, que deram as cartas no quesito poder ofensivo. Para os Caveiras, um novo triunfo vale uma possível fuga da lanterna em caso de tropeço do Guarulhos, que será o coadjuvante em uma rodada dupla que contará com outros três clubes lutando pelo título.

No SPAC, o time da casa abre a rodada justamente contra o Guarulhos, de olho na possibilidade real do inédito bicampeonato da divisão. A equipe ocupa a segunda posição, apenas três pontos atrás dos Leões, única equipe que a derrotou no segundo turno e o confronto colocará frente a frente a melhor (SPAC B) e a pior (Guarulhos) defesa da competição. Os números não ajudam os rubro negros da Grande São Paulo, que não venceram fora de casa esse ano, enquanto os britânicos saíram derrotados apenas na estreia, incluindo uma vitória por 46 a 7 sobre o adversário desse sábado.

Logo depois, é a vez dos Leões de Paraisópolis entrarem em campo contra o Jacareí B, em confronto onde os dois podem fechar o dia com o troféu de campeão nas mãos. A situação na tabela é mais favorável aos Leões, que lideram e garantem o bicampeonato com uma vitória simples, mas sua tarefa passa longe disso, pois terá pela frente o Jacareí B e potencialmente jogadores do elenco principal, dispostos a levar pelo menos um título no adulto depois de ficar pelo caminho no Paulista e no Brasileiro. Os Jacarés por sua vez ocupam o terceiro posto, e para levantar o título precisam não somente da vitória com ponto bônus como também de um tropeço do SPAC na partida preliminar, uma combinação difícil, mas não impossível. No jogo de ida, vitória do Jacareí B por 32 a 8.

Campeonato Paulista Desenvolvimento – Semana 14

Dia 27/10/2018 às 13h30 – SPAC B X Guarulhos

Árbitro: Regis Dantas

Auxiliares de linha: Genival Souza Filho e Rafael Medeiros

4º árbitro: Ryanne de Sousa

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 27/10/2018 às 15h30 – Leões de Paraisópolis X Jacareí

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Regis Dantas e Genival Souza Filho

4º árbitro: Ryanne de Sousa

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 27/10/2018 às 16h – Medicina X Ilhabela

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Mauro Paccagnella e Vanessa Xavier

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Medicina USP – São Paulo, SP