Três jogos abriram a terceira rodada do Paulista B nesse fim de semana, e reafirmaram a liderança da Engenharia Mackenzie e Rio Branco e a reação do ABC na divisão, com grandes vitórias sobre adversários duros.

Os Carneiros abriram o dia contra o Urutu, ambos buscando subir na tabela, e uma atuação memorável de Jadson não foi páreo para um segundo tempo impecável de Marcelo Pinge que garantiu o segundo triunfo seguido do ABC no campeonato. Pedro Nunes abriu o placar aos 6′ e Manfré garantiu a conversão, mas 3 minutos depois Gabriel descontou para o Urutu em uma dinâmica que seguiu durante todo primeiro tempo. O Urutu chegou a empatar a partida depois de dois tries de Jadson e uma conversão certeira de Italo, mas Lucas Galacini também apoiou um par de tries com Pinge anotando um penal no fim do primeiro tempo para manter a equipe na liderança.

Uma troca de penais abriu o segundo tempo e o clima esquentou, com uma exclusão do lado do ABC aos 12′ que o Urutu não soube aproveitar, passando em branco durante os dez minutos do cartão amarelo apesar de seguir pressionando em busca da virada. A situação se inverteu na reta final e decretou a vitória dos Carneiros, com grande atuação de Pinge que anotou mais um try convertido para abrir vantagem de mais de 7 pontos, negar o ponto defensivo para o adversário e colocar a equipe na 3ª colocação na tabela.

Os engenheiros do Mackenzie receberam o Tucanos para uma aguardada revanche desde a fase final do Paulista de 2018 e as equipes não decepcionaram que foi até a Arena Paulista para uma partida franca entre uma das maiores rivalidades da divisão. Os Mackenzistas abriram o placar com o capitão Josué em penal e Carozi e Felipe Barbosa ampliaram rapidamente com dois tries em apenas quatro minutos, exigindo uma resposta rápida da equipe laranja, e ela veio com Diego Goes em penal. As duas equipes mostraram um esforço ofensivo muito grande e Crud e Paduanelli também cruzaram o ingoal para cada lado em dois ataques seguidos, mas Djalma restabeleceu a vantagem do time da casa e garantiu o ponto extra para o Mackenzie no final do primeiro tempo que terminou com placar de 25 a 11.

As equipes não perderam tempo e voltaram trocando penais no segundo tempo, e o Tucanos se manteve vivo com Paduanelli cravando seu segundo try do dia, mas o Mackenzie realizou mais trocas e mantiveram a intensidade em alta a partir da segunda metade da etapa e ampliou a vantagem, cortando a reação adversária com Presti e Rodrigão, sem mais resposta dos joanenses que amargaram a terceira derrota da temporada, que mantém a equipe na incômoda 7ª posição.

No domingo, Lechuza e Rio Branco fizeram o jogo com maior número de pontos até aqui e emoção não faltou no confronto em Sorocaba. Os Pelicanos começaram com ritmo forte e pareciam encaminhar a vitória com facilidade, anotando três tries não respondidos nos primeiros vinte minutos de jogo com Crespo, Pedro e Gobbi. O Lechuza demorou mas finalmente se encontrou em campo e nivelou a partida, cruzando o ingoal adversário com Saborosa e Roseiro, deixando o jogo aberto para a etapa final, mas os Pelicanos voltaram a dominar a partida e ampliaram com Vina e Carrara, mas o Lechuza usou mais uma vez a força de seus forwards para diminuir aos 21′.

As duas equipes seguiram se alternando nos ataques e as trocas no intervalo mantiveram o nível alto da partida, mas coube a Will dar um ponto final na reação do time da casa, anotando mais dois tries que garantiram a vitória do Rio Branco e mantém a equipe invicta na temporada e o colocaram na artilharia da competição.

Na próxima semana, é a vez do São Carlos defender a sua invencibilidade em partida difícil contra o Piratas em Americana, enquanto São Bento e Jaguars tentam a primeira vitória do ano em São Paulo.

Dia 04/05/2019 às 10h – ABC 36 X 25 Urutu

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Natasha Olsen e Danilo Silva

4º árbitro: Ryanne de Sousa

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP

Dia 04/05/2019 às 12h – Engenharia Mackenzie 45 X 19 Tucanos

Árbitro: Mariano de Goycoechea

Auxiliares de linha: Tomas de Goycoechea e Danilo Silva

4º árbitro: Ryanne de Sousa

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP

Dia 05/05/2019 às 15h – Lechuza X Rio Branco

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Talles Silva

4º árbitro: Otavio Costa

Local: Campo do Sorocabana – Sorocaba, SP

Classificação



Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Engenharia Mackenzie São Paulo 15 3 3 0 0 3 0 143 50 93 Rio Branco São Paulo 14 3 3 0 0 2 0 101 58 43 ABC Santo André 10 3 2 0 1 2 0 87 94 -7 São Carlos São Carlos 9 2 2 0 0 1 0 54 12 42 Piratas Americana 5 2 1 0 1 1 0 48 53 -5 Lechuza Sorocaba/Votorantim 5 2 1 0 1 1 0 53 60 -7 Tucanos São João da Boa Vista 3 3 0 0 3 1 2 57 89 -32 Urutu São Paulo 2 3 0 0 3 1 1 66 91 -25 Jaguars Jaguariúna 2 2 0 0 2 1 1 41 86 -45 São Bento São Paulo 0 1 0 0 1 0 0 7 64 -57

Vitória = 4 pontos

Empate = 2 pontos

Derrota = 0 pontos

Marcar 4 ou mais tries no jogo = 1 ponto

Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto



1º ao 4º colocados = Semifinais

9º colocado = Repescagem de Rebaixamento contra o vice do Paulista C

10º colocado = Rebaixamento direto