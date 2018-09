Uma verdadeira maratona de treinos espera pelos novos adeptos de Rugby em Catanduva. Cerca de 60 crianças e adolescentes tiveram a primeira experiência na modalidade na clínica promovida Mastodontes no último final de semana. No pós clínica, foram convidados a participar dos treinos da equipe.

A vivência foi programada para motivar os participantes a praticar rugby. No contato com o esporte, as crianças e adolescentes aprenderam regras, posições e outras curiosidades de jogo.

Os interessados em se aprimorar na modalidade vão contar com apoio da equipe masculina, que está engajada no entrosamento do grupo visando bons resultados nessa nova fase de atuação, além de formar futuras gerações de atletas. “Vamos trabalhar o potencial dos adolescentes e estimular a prática da modalidade”, ressaltou Eduardo Cypriano, atleta da equipe de Catanduva.

Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas pelo número: (17)99727-2390.