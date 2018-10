A Medicina precisou de nove rodadas para finalmente desencantar depois de bater na trave em alguns jogos, e finalmente vencer na divisão de Desenvolvimento. A vítima foi o Guarulhos, que propôs um jogo equilibrado no primeiro tempo, mas viu o adversário abrir vantagem para uma vitória tranquila.

Ronaldo abriu caminho para a vitória no primeiro minuto de jogo, mas os rubro-negros não se abateram e mantiveram o jogo franco, virando o jogo com try de Peter e conversão de Yago. A superioridade dos visitantes durou até a parte final do primeiro tempo, com Vitor Maschi e Nalwan guardando dois tries em apenas 6 minutos para fechar o primeiro tempo com vantagem de 12 pontos a favor do tradicional Alviverde.

As equipes realizaram alterações na primeira linha no intervalo, e a Medicina conseguiu fazer frente ao pack do Guarulhos, anulando as tentativas de reação do adversário, e ampliou novamente com Maschi. A reação do Guarulhos praticamente acabou com as exclusões de Maykon aos 13′ e André aos 23′, deixando a equipe em desvantagem por metade da etapa, e os Caveiras aproveitaram para selar a vitória com mais três tries, incluindo o hat-trick de Maschi e dois de Rodrigo, dando números finais à partida.

O Desenvolvimento se encerra nesse fim de semana com três jogos na capital e pela primeira vez, teremos um bicampeão, desde a criação da divisão. O Leões de Paraisópolis recebe o Jacareí e um empate com ponto bônus fecha a fatura a favor do clube da capital. O SPAC por sua vez recebe o Guarulhos e pode coroar a incrível reação com o título, depois de passar boa parte do torneio longe dos líderes. A Medicina recebe Ilhabela e busca a segunda vitória e conta com um tropeço do Guarulhos para deixar a lanterna da divisão.

Campeonato Paulista de Desenvolvimento

Dia 21/10/2018 às 14h30 – Medicina 52 X 07 Guarulhos

Árbitro: Ricardo Marzano

Auxiliares de linha: Bárbara Martins e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Carlos Aleixo

Local: Medicina USP – São Paulo, SP