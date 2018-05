Em 2017, centenas de crianças do estado de São Paulo puderam vivenciar o Rugby através dos Festivais Infantis. No último ano, 6 etapas foram realizadas com muito sucesso. O Festival Paulista de Rugby Infantil tem a missão de promover a interação, diversão e desenvolvimento do esporte pelo estado.

Em 2018, as 6 etapas já estão agendadas e a média de 400 atletas das categorias M7 a M13em cada uma delas, deve continuar crescendo.

As inscrições são gratuitas, estimulando ainda mais a participação das equipes infantis e todos os eventos são supervisionados por adultos e treinadores dos clubes e também pela coordenadora da categoria infantil da FPR, Karina Lira.

Como no ano passado, a primeira etapa será sediada pelo Cougars, em Vinhedo, clube sediador desde 2016.

- Continua depois da publicidade -

As inscrições são gratuitas e estão abertas pelo e-mail: karina.lira@fprugby.org.br

Confira o calendário:

1° Etapa – 24 de Junho – Cougars

2° Etapa – 22 de Julho – São José

3° Etapa – 26 de Agosto – Jacareí

4° Etapa – 30 de Setembro – Band Saracens

5° Etapa – 21 de Outubro – Pasteur

6° Etapa – 11 de Novembro – Spac

Festivais Juvenis também têm datas divulgadas

Desde o início deste ano, a ideia dos Festivais também tem sido aplicada às categorias juvenis. Até agora, 2 festivais já foram realizados. A proposta é integrar os clubes com menos atletas e unir as equipes, permitindo o máximo de 6 por categoria.

As próximas etapas já estão com datas definidas e inscrições abertas e gratuitas pelo juvenil@fprugby.org.br

Incluso: água, arbitragem, frutas e ambulância

3ª etapa – 20 de maio – Jacareí (M15 e M19)

4ª etapa – 27 de maio – Vinhedo (M17 e M19)

5ª etapa – 17 de junho – Spac – (M15, M17 e M19)