ARTIGO COM VÍDEOS – Melhor time do ano, sem dúvida. O título do Super Sevens, o Campeonato Brasileiro de Rugby Sevens Feminino, ficou pelo segundo ano seguido com o Niterói, que fez uma disputa de arrepiar com as paulistas do Band Saracens, ponto a ponto, até o fim. Título conquistado nesse fim de semana, no campo do SPAC, em São Paulo, com a 6ª etapa do circuito sendo disputada juntamente com o SPAC Lions 7s, o mais tradicional festival de sevens do país.

As duas equipes se destacaram por completo ao longo da temporada, com o Niterói vencendo 3 etapas e o Band Saracens 1, mas com o time de São Paulo acumulando simplesmente 3 vice campeonatos de etapa consecutivos até a etapa final. Em 2 desses vices o Band havia caído diante do Niterói na grande final. E no SPAC não deu outra: a grande final foi entre Niterói e Band e de novo a decisão foi dramática e decidida apenas no apagar das luzes a favor das fluminenses.

A fase de grupos, no sábado, não teve maiores surpresas, com as favoritas avançando. O Niterói teve grande desafio contra o São José e emergiu vitorioso por 17 x 10, ao passo que o Band derrotou no detalhe o anfitrião SPAC em clássico paulistano por 12 x 10.

No domingo, as quartas de final começaram com o Band novamente vencendo o SPAC, mas dessa vez com mais folga, 29 x 10, ao passo que o Niterói se impôs sobre o Charrua, 19 x 07, em jogo bastante lutado.

Nas semifinais, foi a vez do Band suar frio, derrotando apenas na prorrogação, com ponto de ouro (22 x 17), o Delta, do Piauí, que novamente dava as caras mostrando sua qualidade. Na sequência, o Niterói venceu o Curitiba em outro jogo que ficou em aberto até o fim. 17 x 12.

Ao chegarem à decisão, Niterói e Band Saracens tinham já se enfrentado 4 vezes ao longo do Super Sevens 2018, com 2 vitórias para cada lado. A confiança do lado fluminense vinha do fato das 2 vitórias do Niterói terem sido ganhas em finais de etapas. E, novamente, o Niterói falou mais alto. Foram as paulistas que largaram na frente com try de Mariana, mas o Niterói deu a resposta no primeiro tempo ainda com tryzaço de Izzy, deixando para trás a defesa fluminense com categoria. Com 7 x 7 no marcador, o jogo foi batalhado centímetro a centímetro no segundo tempo e apenas no minuto final saiu o try da vitória do Niterói, com Izzy criando o espaço, arrancando rumo ao in-goal paulista para ser derrubada por Tixa e receber o apoio preciso de Baby, que finalizou o try do título. 12 x 07.

Além da decisão do título, o Super Sevens teve a definição das 4 equipes que já garantiram lugar na elite do rugby feminino nacional do próximo ano. Niterói, Band Saracens, Curitiba e São José se confirmaram, como esperado, no G4 e estão asseguradas como equipes fixas do circuito de 2019. As outras 4 vagas para equipes fixas serão decididas no começo do ano que vem (em data e local a serem definidos), por meio do Torneio Classificatório.

Niterói, Band Saracens e Curitiba, por terminarem como as 3 melhores, garantiram Bolsa-Atleta.

Super Sevens – 6ª etapa



Sábado

08h00 – Niterói 35 x 00 USP

08h20 – Melina 10 x 12 São José

08h40 – Band Saracens 51 x 00 Guanabara

09h00 – Delta 24 x 19 SPAC

09h20 – Curitiba 34 x 00 Desterro

09h40 – Charrua 19 x 05 Leoas

12h50 – Niterói 17 x 07 São José

13h10 – Melina 34 x 00 USP

13h30 – Band Saracens 12 x 10 SPAC

13h50 – Delta 48 x 00 Guanabara

14h10 – Curitiba 34 x 00 Leoas

14h30 – Charrua 15 x 07 Desterro

17h15 – Niterói 19 x 00 Melina

17h35 – São José 42 x 00 USP

17h55 – Band Saracens 38 x 00 Delta

18h15 – SPAC 22 x 12 Guanabara

Domingo

10h00 – Quartas – 1º x 8º – Band Saracens 29 x 10 SPAC

10h20 – Quartas – 4º x 5º – São José 17 x 19 Delta

10h40 – Quartas – 2º x 7º – Curitiba 26 x 00 Melina

11h00 – Quartas – 3º x 6º – Niterói 19 x 07 Charrua

11h20 – Semi Bronze – 9º x 12º – Leoas 20 x 00 USP

11h40 – Semi Bronze – Desterro 24 x 07 Guanabara

14h00 – Semi Prata – SPAC 12 x 10 São José

14h20 – Semi Prata – Melina 10 x 22 Charrua

14h40 – Semi Ouro – Band Saracens 22 x 17 Delta

15h00 – Semi Ouro – Curitiba 12 x 17 Niterói

15h40 – Disputa de 11º lugar – USP 31 x 00 Guanabara

16h00 – Final Taça Bronze (disputa de 9º lugar) – Leoas 07 x 05 Desterro

16h00 – Disputa de 7º lugar – São José 14 x 05 Melina

16h20 – Final Prata (disputa de 5º lugar) – SPAC 31 x 07 Charrua

17h00 – Disputa de 3º lugar – Delta 17 x 12 Curitiba

17h40 – FINAL Ouro – Band Saracens 07 x 12 Niterói

Classificação geral final

Equipe Cidade (Estado) Pontuação geral Etapa 1 (01-02/09) Etapa 2 (29-30/09) Etapa 3 (20-21/10) Etapa 4 (03-04/11) Etapa 5 (17-18/11) Etapa 6 (08-09/12) Placares aqui Placares aqui Placares aqui Placares aqui Placares aqui Placares aqui Niterói Niterói (RJ) 103 22 7 22 15 22 22 Band Saracens São Paulo (SP) 98 7 22 19 19 19 19 Curitiba Curitiba (PR) 86 15 13 17 22 17 15 São José São José dos Campos (SP) 77 19 17 15 17 9 9 Delta Teresina (PI) 67 9 15 9 13 13 17 Melina Cuiabá (MT) 60 13 19 10 10 8 Charrua Porto Alegre (RS) 53 10 8 10 15 10 SPAC São Paulo (SP) 52 8 10 13 8 13 Desterro Florianópolis (SC) 48 17 9 7 9 6 6 Leoas da Paraisópolis São Paulo (SP) 36 6 6 8 8 7 7 Guanabara Rio de Janeiro (RJ) 18 5 6 3 4 USP São Paulo (SP) 18 5 2 4 2 5 Rio Rugby Rio de Janeiro (RJ) 9 3 5 1 Goianos Goiânia (GO) 9 4 5 Pasteur São Paulo (SP) 4 4 0 0 BH Rugby Belo Horizonte (MG) 4 4 Rio Branco/Piratas São Paulo/Americana (SP) 1 1

Pontuação por etapa: 1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts; 5º - 13 pts; 6º - 10 pts; 7º - 9 pts, 8º - 8 pts; 9º - 7 pts; 10º - 6 pts; 11º - 5 pts; 12º - 4 pts; 13º - 3 pts; 14º - 2 pts; 15º - 1 pts; 16º - 0 pt;



O pior resultado de cada equipe será descartado;

Campeões brasileiros femininos: