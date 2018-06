Rio de Janeiro e Minas Gerais viveram nesse último sábado as decisões de suas semifinais e os favoritos confirmaram suas condições e avançaram às finais de seus estaduais.

No Fluminense, as semifinais ocorrem em ida e volta e Niterói e Guanabara repetiram suas vitórias. O Nikity venceu muito bem o Maxambomba por 50 x 05, não deixando dúvidas sobre o favoritismo. Enquanto isso, no Clássico Carioca, o Guanabara se impôs por 22 x 00 sobre o Rio Rugby, passando dois jogos inteiros sem ceder pontos a seu rival. Niterói e Guanabara jogarão pela quinta vez seguida na decisão do estadual, em embate que ocorrerá no dia 16.

Em Minas Gerais, o desequilíbrio das semifinais foi ainda maior, provando que BH Rugby e Uberlândia são as equipes no momento liderando o estado. O BH derrotou o tradicional Varginha no histórico clássico mineiro por 79 x 00, sem maior sofrimento. Ao mesmo tempo, o Uberlândia guardou nada menos que 81 x 05 sobre o Nova Lima, mostrando sua grande evolução.

A grande final do Mineiro será em campo neutro, em Sete Lagos, no próximo dia 16.

Campeonato Fluminense – Semifinais – jogo de volta

Dia 09/06/2018 às 13h15 – UFF 20 x 19 Carioca – Semifinal Taça Prata – agregado: UFF 69 x 40

Local: Campo B da Prefeitura da UFRJ

Dia 09/06/2018 às 13h15 – Niterói 50 x 05 Maxambomba – Semifinal Taça Ouro – agregado: Niterói 93 x 05

Local: Campo A da Prefeitura da UFRJ

Dia 09/06/2018 às 15h00 – Guanabara 22 x 00 Rio Rugby – Semifinal Taça Ouro – agregado: Guanabara 70 x 00

Local: Campo A da Prefeitura da UFRJ

Dia 09/06/2018 às 15h00 – Itaguaí 41 x 24 Itaipuaçu/Cachoeiras – Semifinal Taça Prata – agregado: 77 x 46

Local: Campo B da Prefeitura da UFRJ

Campeonato Mineiro – Semifinais

Dia 09/06/2018 às 15h00 – BH Rugby 79 x 00 Varginha

Local: UniBH – Belo Horizonte, MG

Dia 09/06/2018 às 16h00 – Uberlândia 81 x 05 Nova Lima

Local: Ninho do Carcará – Parque do Sabiá – Uberlândia, MG