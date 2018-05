Na terceira etapa do Festival Juvenil, que acontecerá no dia 20 de maio (domingo), apenas as equipes M15 e M19 entram em campo no Vale do Paraíba, em Jacareí.

O número de atletas aumentou, contribuindo para o desenvolvimento do Festival Juvenil em São Paulo, com 8 equipes dispostas na categoria M15. Ilhabela e Iguanas se unem para completar o elenco necessário e mostram que uma das propostas do Festival tem surtido efeito, que é justamente agrupar os atletas das categorias de base. Para representar a capital, Spac e Guardiões marcam presença. Uma equipe só de convidados também será formada, e ainda não tem os atletas definidos.

Além de, claro, Pasteur, São José e Jacareí que levam não só o M15 como o M19 também. Dando continuidade à junção dos clubes, São Roque e Ilhabela também entram na competição. Mesmo com a quantidade de equipes enxugada, os jovens do M19 farão boas e acirradas partidas.

Domingo, 20 de maio de 2018

A partir das 9h

Local: Rua Miami, 300 – Balneario do Paraíba – Jacareí – SP

- Continua depois da publicidade -

M15 – Grupo A: São José, Ilha/Iguanas, Spac, Guardiões

Grupo B: Convidados, Jacareí 1, Jacareí 2 e Pasteur

M19: Pasteur, São Roque/Ilha, Jacareí, São José

Jogos:

09:00 – São José x Convidados XV – M15

09:25 – Spac x Jacareí 2 – M15

09:50 – Ilhabela/Iguanas x Pasteur – M15

10:15 – Guardiões x Jacareí 1 – M15

10:40 – Pasteur x São José/Ilhabela – M19

11:10 – Jacareí x São José – M19

11:40 – Perdedor 1 x Perdedor 2 – M15

12:05 – Vencedor 1 x Vencedor 2 – M15

12:30 – Perdedor 3 x Perdedor 4 – M15

13:20 – Pasteur x Jacareí – M19

13:50 – São José x São Roque/Ilhabela – M19

14:20 – Perdedor 7 x Perdedor 9 – M15

14:45 – Vencedor 7 x Vencedor 9 – M15

15:10 – Perdedor 8 x Perdedor 10 – M15

15:35 – Final Ouro – M15

16:00 – Jacareí x São Roque/Ilhabela – M19

16:30 – Pasteur x São José- M19

Foto: Adriano Matos – Jacareí Rugby