ARTIGO COM VÍDEO – O Pasteur recebeu o Jacareí na primeira partida das quartas de final do Super 16 e fez valer seu mando de jogo com uma vitória sólida, onde sua forte defesa foi o destaque e mostrou um Jacareí sem a mesma agressividade de outros encontros, e leva uma vantagem de 13 pontos para o próximo encontro, em Jacareí, na próxima semana.

O começo da partida foi equilibrado, com os dois lados trocando penalidades e Pilla manteve sua eficácia deixando o Pasteur na frente por 6 a 3. Depois de um penal a favor dos Galos, um line mal cobrado na intermediária acabou resultando no try inicial, com Pilla recuperando a bola no quique e atravessando a linha adversária, com uma finta que enganou a defesa e encontrou Brendon e Maihara, finalizando a jogada.

Os Jacarés tinham posse de bola mas pouco produziram, tendo seu jogo rápido neutralizado pela defesa adversária, sempre presente em todas as jogadas com dois ou mais marcadores, certeiros no tackle. Léo teve a chance de reduzir, mas desperdiçou seu primeiro chute do dia. O Pasteur seguiu pressionando e Gabriel ampliou, achando espaço pelo centro da linha dos Jacarés após passe de Pilla, que ampliou com a conversão. O Jacareí tentou diminuir antes do intervalo, subindo pela direita, mas seus avanços pararam mais uma vez na defesa do Pasteur.

No segundo tempo o Jacareí pressionou nos minutos iniciais, mas foi novamente o Pasteur que se manteve com mais posse de bola, mas as seguidas penalidades no ataque impediram a equipe de ampliar. Os sucessivos erros dos Galos animaram o Jacareí que chegaram nos 5m e quase ampliaram, mas a defesa francesa mais uma vez foi implacável, e numa invertida de bola na linha, Robert interceptou o passe e correu desde seus 22m para ampliar a vantagem.

A resposta do Jacareí veio pouco depois logo após a exclusão de Diego Lopes, com Guida finalizando uma grande ação do pack do Vale após line nos 5m. No entanto, Pilla vontou a pontuar com um penal deixando a vantagem em 20 pontos, mas em um último ataque, Joel manteve as esperanças dos visitantes com um try no jogo de base, dando números finais à partida.

Na próxima semana, as equipes voltam a se enfrentar, dessa vez no Balneário, em Jacareí e o time da casa terá a difícil missão de reverter o placar.



30 17

Placar final: Pasteur (20) 30 X 17 (03) Jacareí

Árbitro: Murilo Bragotto

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Pasteur

Tries: Thiago Maihara, Gabriel Oliveira, Robert Tenório

Conversão: Pedro di Pilla (3)

Penais: Pedro di Pilla (3)

Jacareí

Try: Carlos Guida, Joel Ramirez

Conversão: Léo Cecarelli (2)

Penal: Lucas Drudi