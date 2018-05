Chegou a hora de conhecermos os grandes finalistas do Paulista A 2018, com as semifinais do campeonato acontecendo simultaneamente em São José dos Campos e em São Paulo nesse sábado. Em campo, dois confrontos tanto tradicionais quanto cheios de rivalidades, e que prometem muito equilíbrio. Entre as quatro equipes, apenas o Jacareí nunca levantou a Taça do estadual.

No Vale, o CT Ange Guimerá recebe o Pasteur naquela que tem sido a final mais frequente do Paulista nos últimos anos. O desempenho das equipes foi bem distinto ao longo da temporada, com os joseenses ostentando uma campanha invicta até aqui, enquanto os franceses levaram a vaga apenas na última partida depois de sofrer três derrotas na competição. Nada disso importa agora, pois as equipes jogam em condição de igualdade e curiosamente, jogar fora de casa pode ser um fator positivo para os Galos. Em sete dos últimos dez jogos, o São José saiu vencedor, mas o retrospecto do Pasteur é mais favorável justamente nos domínios do adversário, onde triunfou duas vezes, incluindo no último confronto pelo Brasileiro, sempre com margens reduzidas. Os dois últimos jogos foram decididos por apenas um ponto, então esperem emoção até o apito final.

O São José aposta em seu conjunto mais uniforme, a equipe vem se destacando pela constância ao longo da partida, misturando alguns jogadores experientes e uma juventude cada vez mais madura que vem decidindo jogos, como Rodrigo Lopes (irmão de Pedro Lopes), e Rafael Morales e Gabriel Costa, em grande forma nos chutes. No entanto, o Pasteur tem dois dos maiores pontuadores do campeonato, também em ótima fase. Pedro di Pilla está com ótimo aproveitamento nos chutes e Ronaldo Santos é nada menos que o tryman do Paulista até aqui com média superior a um try por partida. No campo dos desfalques, os irmãos Duque e Victor “Feijão” desfalcam os joseenses, enquanto o Pasteur não contará com Robert, todos representando o Brasil nos Jogos Sul-Americanos.

Em São Paulo, a Poli enfrenta o Jacareí em confronto de duas equipes que evoluíram juntas nos últimos anos, chegando à Série A estadual juntos e disputando o título na Série B nacional em 2016. A campanha das equipes foi muito similar até aqui e apresentará o duelo do melhor ataque (Poli) contra a melhor defesa (Jacareí), um antagonismo que também aparece na característica formativa das equipes, com os Jacarés apostando na formação e a Poli buscando reforços para formar um elenco de peso para buscar o bi e o sonhado título nacional.

Até aqui, as duas apostas se mostraram bem sucedidas com ótimos resultados em campo e vale ressaltar que apesar de tudo, os dois principais pontuadores politécnicos são crias da casa. Marcelo Orefice lidera a tabela com nada menos que 73 pontos, 68 deles através dos chutes, e João Talamini liderou entre os trymen por boa parte da competição, com 6 tries. Matheus Cruz lidera pelo lado dos Jacarés enquanto Mathias e Alexandre dividem as honras de trymen da equipe, com quatro tries. Nomes de destaque na seleção nacional, Ariel, Tranquez e De Wet devem jogar, aumentando ainda mais as expectativas de uma grande partida.

A última vitória politécnica foi justamente na última semana (21 a 14), uma prévia do que podemos esperar na decisão desse fim de semana. O CEPEUSP, palco para esse confronto pode fazer toda a diferença, pois é onde o time da casa conseguiu suas três últimas vitórias sobre os Jacarés, incluindo a inesquecível e eletrizante decisão do Paulista no ano passado, decidida na prorrogação. Entre os desfalques, o Jacareí perde Cruz, Drudi e Estrela, enquanto a Poli perde Daniel “Maranhão”, scrumhalf e perigosa arma ofensiva da equipe, todos também participando do Sul-Americano.

Campeonato Paulista A – Semifinal

Dia 26/05/2018 às 15h – São José X Pasteur

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Cauã Ricardo e Alexandre Castiglioni

4º árbitro: Cíntia Saccomanno

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

Entrada gratuita

Dia 26/05/2018 às 15h – Poli X Jacareí

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Xavier Vouga e Mariana Wyse

4º árbitro: Erika Weiss

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Entrada gratuita