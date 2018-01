Os aspirantes à elite paulista já podem se preparar para a temporada 2018, que teve seu calendário divulgado hoje. Serão 10 clubes na disputa, que terá nada menos do que três estreantes. Atendendo ao pedidos dos clubes, a temporada será realizada ao longo dos meses de abril a setembro, dando mais tempo para a preparação dos clubes e diminuindo o espaço entre os jogos. No entanto, o formato de disputa permanece inalterado, com jogos em turno único definindo os quatro semifinalistas. A grande final será realizada no dia 15 de setembro.

A Engenharia Mackenzie campeã da Série C, fará sua estreia no dia 7 contra o Urutu, em confronto que irá colocar ex-rivais de duelos universitários frente a frente, mas dessa vez jogando em nível muito mais alto. O Tucanos de São João da Boa Vista, promovido pela desistência do União Rugby Alphaville em disputar a partida de repescagem, faz sua estreia no dia 14 contra uma novidade de última hora. Por conta do fim da equipe adulta do São Jorge (que segue com projeto de categorias de base), a vaga remanescente foi cedida ao Piratas de Americana, terceiro colocado na série C em 2017.

Além dos novatos, a divisão promete mais uma vez muito equilíbrio e bom nível técnico. O São Carlos, recém-rebaixado, faz sua estreia contra o Wallys de Louveira, outra equipe que também já visitou a Série A em edições anteriores. Mas o destaque da rodada de abertura deverá ser o confronto entre ABC e Tornados de Indaiatuba, repetindo a abertura da temporada desse ano. Os Carneiros de Santo André tem duas vitórias a seu favor, incluindo a semifinal, que colocou os então novatos na decisão.

São Bento (São Paulo) e Cougars (Vinhedo) completam a rodada inaugural no dia 14 em mais um confronto de velhos conhecidos.

- Continua depois da publicidade -

7 de abril

Wallys x São Carlos

8 de abril

ABC x Tornados

Engenharia Mackenzie X Urutu

14 de abril

Piratas x Tucanos

ABC x Wallys

Urutu x Tornados

15 de abril

Cougars x São Bento

21 de abril

São Carlos x Tucanos

22 de abril

Piratas x Cougars

São Bento x Engenharia Mackenzie

5 de maio

Urutu x ABC

Tornados x Cougars

6 de maio

Wallys x São Bento

12 de maio

Piratas x São Carlos

Tucanos x Engenharia Mackenzie

20 de maio

Wallys x Tornados

26 de maio

Piratas x Urutu

Cougars x Engenharia Mackenzie

27 de maio

São Carlos x ABC

Tucanos x São Bento

9 de junho

Urutu x Wallys

Tornados x São Carlos

16 de junho

São Bento x Piratas

Engenharia Mackenzie x ABC

Cougars x Tucanos

23 de junho

São Carlos x Urutu

Tornados x São Bento

30 de junho

Tucanos x ABC

Cougars x Wallys

Engenharia Mackenzie x Piratas

14 de julho

São Bento x Urutu

Tornados x Tucanos

São Carlos x Cougars

21 de julho

Engenharia Mackenzie x Wallys

ABC x Piratas

4 de agosto

Tucanos x Urutu

ABC x Cougars

Engenharia Mackenzie x Tornados

São Bento x São Carlos

11 de agosto

Wallys x Piratas

18 de agosto

Piratas x Tornados

Urutu x Cougars

Tucanos x Wallys

ABC x São Bento

São Carlos x Engenharia Mackenzie

1º de setembro

Semifinais (1º x 4º / 2º x 3º)

15 de setembro

FINAL

Foto: Ana Paula Dibo