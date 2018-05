Dois jogos movimentaram a Série B do Paulista nesse fim de semana e mexeram com o topo da tabela. Em campo, quatro dos seis melhores colocados no campeonato e a promessa de jogos duros, que foi cumprida à risca, com vitórias de dois novatos na divisão.

Em Americana, o Piratas recebeu os Rinocerontes do São Carlos e começou muito pressionado pelos visitantes que tentaram o try desde os primeiros minutos, mas a defesa funcionou bem durante a primeira metade da etapa, quando Luís finalmente cruzou o ingoal pirata, seguido de conversão de Ito. A resposta do time da casa veio apenas no último lance do primeiro tempo, com um penal, fechando o primeiro tempo em um magro 7 a 3 a favor dos visitantes, refletindo o equilíbrio da partida. No segundo tempo, o Piratas nivelou o jogo e não tardou a virar o placar após boa infiltração na linha adversária, que desencadeou uma alternância nas ações da partida, com Ito empatando logo depois. Mas a objetividade do time de Americana foi maior, com dois tries seguidos assegurando a vitória.

Pela rivalidade recente e os encontros em momentos decisivos, a expectativa para a partida entre Tucanos e Engenharia Mackenzie era altíssima, e as equipes não decepcionaram. Os vistantes começaram implacáveis com Rodrigão guardando todas oportunidades de penais, levando o Mackenzie à liderança de 26 a 7 no primeiro tempo. O segundo tempo no entanto foi todo dos Tucanos que mostraram grande poder de reação e viraram o jogo, mas o dia era dos mackenzistas, que conseguiram empurrar um scrum final para garantir o try da vitória e seu único no segundo tempo. Mesmo com a derrota, o Tucanos pôde celebrar nada menos que dois pontos de bonificação ao mesmo tempo que negou o ofensivo à Engenharia, e segue na perseguição dos líderes, com Engenharia Mackenzie e Tornados à sua frente.

No próximo fim de semana, o Wallys tenta confirmar a reação no Paulista, mas terá em casa ninguém menos que o líder Tornados, em partida isolada da rodada. Tucanos, Piratas, São Carlos e Engenharia Mackenzie voltam à campo no fim de semana seguinte.

Campeonato Paulista B – Semana 5

Dia 12/05/2018 às 15h – Piratas 27 X 17 São Carlos

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Fernando Zemann e Guilherme Zaparoli

4º árbitro: Erick Rist

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Dia 12/05/2018 às 15h – Tucanos 33 X 36 Engenharia Mackenzie

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Victor Hugo Barboza e Rafael Nichioka

4º árbitro: Bárbara Martins

Local: CSU Durval – São João da Boa Vista, SP

Classificação