O município de Ponta Grossa (PR) deu o pontapé para o incentivo do Rugby nas escolas municipais. A primeira atividade do projeto foi realizada no Ginásio Oscar Pereira e reuniu os professores de educação física das escolas municipais de Ponta Grossa, que participaram de uma formação sobre a modalidade com Aurélio Spegel, educador da CBRu. Os profissionais conheceram mais sobre a história e os valores do esporte, além de serem apresentados a uma plataforma online disponibilizada pelo projeto, onde estarão o cronograma e as atividades que poderão ser realizadas pelos professores nas escolas onde atuam.

“A nossa ideia é apresentar aos profissionais de educação física formas de iniciar a cultura do rugby de forma lúdica, para que desperte o interesse nas crianças. A partir daí, conseguiremos desenvolver o esporte e os seus valores na cidade, explica o educador“. Spegel destaca que as escolas que participarem do projeto terão à disposição o material didático necessário e poderão participar de um festival da modalidade, previsto para o mês de novembro.

Um apoio importante para o projeto no município será o clube que representa o município em torneios estaduais e nos Jogos Abertos do Paraná (JAPs). Para Gilson, Gomes, atleta e um dos diretores do clube, “o ‘Rugby Escolar’ pode significar um grande passo para a modalidade na região. Estaremos na retaguarda das escolas que iniciarem o projeto, prestando todo o apoio necessário. Não tenho dúvidas de que, em futuro próximo, essa iniciativa renderá ótimos frutos para as escolas e também para a nossa cidade“, projeta.

O Rugby Escolar também será desenvolvido nas cidades de Campo Largo e Apucarana, será a segunda iniciativa.

Texto retirado de: Bem Paraná Notícias