O sábado será de pontapé inicial para dois campeonatos estaduais: o Paranaense e o Mineiro. Passamos a limpo o início dos dois campeonatos!

Campeonato Paranaense larga com clássico

O pontapé inicial no Paraná será já o primeiro desafio para o favorito Curitiba. Os Touros viajarão a Londrina para enfrentarem o ascendente Pé Vermelho, que provou sua evolução no ano passado com sua promoção para a elite do rugby brasileiro em boa campanha na Taça Tupi. Os londrinenses apostam forte no desenvolvimento regional e contam com polos em cidades próximas, além de seguirem os passos do clube da capital e apostarem na base. O Pé Vermelho jamais vencem o Curitiba, mas em 2018 promete o jogo mais duro para os Touros, sobretudo após um verdadeiro susto que o clube passou em viagem de pré temporada, quando o ônibus da equipe sofreu um acidente (sem vítimas, felizmente).

Para o Curitiba, o jogo será um bom começo de temporada, pensando já no segundo semestre, quando os Touros seguirão como fortes candidatos ao título brasileiro. Favoritismo para o Curitiba, mas contra uma oposição competente.

O Campeonato Paranaense de 2018 conta com 3 clubes, Curitiba, Pé Vermelho e Lobo Bravo, se enfrentando em jogos de ida e volta.

Dia 10/03/2018 às 15h00 – Pé Vermelho x Curitiba

Local: Aterro do Lago Igapó – Londrina, PR

Campeonato Mineiro começa com dérbis da Grande BH



Em Minas Gerais, o estadual ganhou novo formato, passando a ser regionalizado. A largada do estadual será com dois duelos pelo Grupo Metropolitano, visando ao fortalecimento do rugby na Grande Belo Horizonte.

BH Rugby e Nova Lima farão a abertura com favoritismo para o clube mais antigo da região. O BH retornou à elite do rugby nacional para este ano e começará forte sua preparação. O Nova Lima, por sua vez, é um dos clubes que mais cresceram no estado, mas passa por um processo de renovação.

Já o outro duelo promete equilíbrio, com o mais experiente Inconfidência encarando o novato Trinca Ferro, em jogo de muita amizade dos dois lados. Passo importante na Região de BH com o crescimento de mais clubes.

Dia 10/03/2018 às 15h00 – BH Rugby x Nova Lima

Local: UniBH – Belo Horizonte, MG

Dia 10/03/2018 às 15h00 – Inconfidência x Trinca Ferro

Local: Estádio Municipal Ailton de Oliveira – Ribeirão das Neves, MG