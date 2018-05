No último final de semana de abril, dias 28 e 29, ocorreu o primeiro treino das Seleções Gaúchas Juvenis de Desenvolvimento da FGR 2018. O evento foi sediado em Porto Alegre, com o apoio do Charrua Rugby Club e da Sociedade Hípica de Porto Alegre. A coordenação composta por Martin Castillos (HeadCoach) e Ana Paula Ripoll (Administrativo) contou com Treinadores, Preparadores Físicos, Fisioterapeutas e Acadêmicos de Educação Física e Fisioterapia voluntários de todo Estado para compor a comissões técnicas e de saúde, sendo eles:

Treinadores:

Martins Castilho – Charrua Rugby Club

- Continua depois da publicidade -

Bryan Backes – URSM

Danilo Tomasi – San Diego Rugby Club

Diogo Farezin – Brummers Rugby Club

Bruno Nunes – Guasca Rugby Club

Mariana Araujo – Charrua Rugby Club

Bruno Carvalho – San Diego rugby Club

Maria Roberta Godin – Charrua Rugby Club

Tayson Mello – Predadores Rugby Club

Caren Castilhos – Charrua Rugby Club

Augusto Giordani – Charrua Rugby Club

Saúde:

Camila Ferro – Fisioterapeuta do Centauros Rugby Club

Bruno Correa – Acadêmico de Fisioterapia do URSM

Luisa Huppes – Acadêmica de Fisioterapia do URSM

Managers:

Lisiane Barreira – Manager Masculino – Predadores Rugby Club

Valquiria Estivalet – Manager Feminino – Charrua Rugby Club

Também compareceram ao treino o Gerente de Projeto e Formações da CBRu, Mauricio Migliano; o Coordenador da Academia de Desenvolvimento CBRu, Javier Cardozo; e o Coach e manager das categorias de base do Stade Français Paris, Charles Jouan; que tiveram como foco principal o treinamento e desenvolvimento da comissão técnica e dos atletas, colaborando com a troca de experiências.

O treino teve duração de dois dias e participaram atletas das categorias M19, M17 e M15 Masculina e M18 e M16 feminina. Dos 93 atletas inscritos, 82 compareceram ao evento, sendo 52 atletas da categoria masculina e 30 da feminina de 14 clubes e um projeto da UFPel. Abaixo segue a relação de atletas por clube x categoria:

“Pela primeira vez na história da FGR um treino de Seleções Juvenis contou com mais de ⅓ dos atletas provenientes da categoria feminina, sendo a maior parte M16”, conta a Ana Paula Ripoll, que também atua como Coordenadora do Feminino no Estado. “Se continuarmos nessa linha de crescimento as chances de sucesso no CGR 7s Juvenil Feminino 2018 é grande. Esperamos que esse fato também sirva como motivação para iniciarmos o CGR 7’s Feminino 2018 em Junho com força total”.

As Seleções Gaúchas Juvenis de Desenvolvimento tem como foco auxiliar os clubes a desenvolverem as categorias de base dando treinamento, experiência e contato com rugbiers de todo o estado aos atletas juvenis, Coachs, managers e à área da saúde que atuam junto às equipes. Das Seleções de Desenvolvimento serão selecionados os atletas que representarão o Rio Grande do Sul em competições nacionais e internacionais, como Copa Cultura Inglesa (torneio nacional) e Valentín Martínez (torneio sul-americano).

O próximo treino continua aberto e ocorrerá nos dias 2 e 3 de Junho em Porto Alegre, novamente com parceria com o Charrua Rugby Club e Sociedade Hípica de Porto Alegre. As inscrições serão abertas a partir da próxima semana e todos atletas que tiverem interesse e idade estão convocados a participar independente do tempo de prática do esporte. Os próximos treinos ainda estão em análise de datas e locais.

Texto: Ana Paulo Ripoll