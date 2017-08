Nesse sábado, o Super 8, o Campeonato Brasileiro, conheceu seus confrontos de quartas de final, após as disputas da última rodada da temporada regular. O Jacareí encerrou em primeiro lugar, mas fechou a campanha com derrota para o vizinho São José, que conseguiu finalmente sua primeira vitória na competição. Já o Pasteur, que estava no segundo lugar, caiu contra o Desterro e foi ultrapassado pelo Farrapos, que atropelou a Poli para tomar a segunda colocação geral. Já o Curitiba assegurou o quarto lugar geral e o mando de jogo passando pelo SPAC.

Nas quartas, o clássico do Vale do Paraíba e o embate entre Farrapos e Poli se repetirão, enquanto ainda serão disputados o clássico paulistano entre Pasteur e SPAC e o clássico da amizade entre Curitiba e Desterro.

Touros fecham em alta a primeira fase

Curitiba e SPAC fizeram um jogo muito aguardado na capital paranaense valendo o quarto lugar e o consequente mando de jogo nas quartas de final. Os Touros levaram a melhor e seguem embalados na defesa de seu título nacional após o 26 x 16 sobre o decano paulistano.

O jogo começou parelho, sem espaços, e somente aos 13′ o placar foi inaugurado, com Tato correndo para o try do time visitante. A resposta dos Touros saiu aos 29′, com o hooker Endy rompendo para o try que, no entanto, não rendeu o empate, pela conversão perdida. O SPAC acabou encerrando em alta a primeira etapa com 10 x 05 através de penal certeiro de Zé no lance final.

Na segunda etapa, a força física do time paranaense falou alto e o CRC se impôs sobre um SPAC que não conseguiu mostrar a necessária força de reação. Logo após a volta, o centro Kiko fez o try da virada do Curitiba, 12 x 10, mas Zé logo recolocaria o SPAC na frente com penal aos 8′. O golpe dos Touros veio aos 20′, com o scrum-half Dom achando o espaço para fazer o terceiro try dos anfitriões. O SPAC buscou a reação, mas o CRC liquidou a partida aos 32′, com o oitavo Argentino guardando o try do bônus e da vitória. No fim, Zé ainda chutou um último penal para o SPAC, mas os pontos do bônus defensivo não saíram. 26 x 16, números finais.

Curitiba 26 x 16 SPAC

Local: Secretaria de Esportes do Paraná – Curitiba/PR

Curitiba

Tries: Endy Willian, Enrico “Kiko” Mesquita, Gabriel “Dom” Domingues e Gabriel “Argentino” Ribeiro

Conversões: Leo Dias (3)

SPAC

Tries: Renato “Tato” Bergo

Conversões: Lucas “Zé” Tranquez

Penais: Lucas “Zé” Tranquez (3)

Show do Desterro

O Pasteur precisava vencer para sonhar com o primeiro lugar geral, enquanto o Desterro buscava o triunfo bonificado para ter chances de jogar em casa na próxima fase. O jogo começou até promissor para os paulistas, mas os catarinenses fizeram talvez seu melhor jogo na competição até aqui e conseguiram a vitória necessária. Porém, com o triunfo do Curitiba o objetivo máximo acabou não sendo alcançado pelo Desterro.

O jogo começou favorecendo os paulistas, com o Pasteur arrancando com tudo e Maihara fazendo o primeiro try logo no comecinho. A resposta catarinense foi rápida, pelas mãos de Ige, que fez o 7 x 7. O Pasteur respondeu rápido com Gu correndo para o try. Mas, Grampola deu o troco logo na mesma moeda, porém sem a conversão. A virada não tardou e foi novamente com try de Ige, em grande dia. 19 X 14 ao final da primeira etapa.

Na volta da pausa, o Pasteur não se achou mais e o Desterro atropelou. Nativo, Ruan e Coghetto fecharam a conta com mais 3 tries para os rubroverdes, que estiveram em dia impecável na Tapera. 41 x 14, números finais.

A derrota pode ter custado caro para os Galos, pois se Jacareí, Farrapos e Pasteur avançarem às semifinais o Pasteur acabará jogando fora de casa.

Desterro 41 x 14 Pasteur

Local: UFSC Campus Fazenda da Ressacada – Florianópolis/SC

Desterro

Tries: João Luiz “Ige” Da Ros (2), Marco Antonio “Grampola” Cervi, Daniel “Nativo” Danielewicz, Ruan Weiss e Guilherme Coghetto

Conversões: Ruan Weiss (4)

Penais: Ruan Weiss (1)

Pasteur

Tries: Thiago Maihara e Douglas “Gu” Andrade

Conversões: Pedro di Pilla (2)

São José põe força máxima e consegue primeira vitória

Antes tarde do que nunca. O São José pode não ter escapado do último lugar geral no Super 8, mas conseguiu sua primeira vitória na competição – e foi logo contra o líder, vizinho e rival Jacareí, em duelo que irá se repetir nas quartas de final e já chama a atenção.

Sem Moisés e os irmãos Sancery, mas com Tanque liderando as ações e Stefano confirmado na ponta, o São José provou que a última colocação não diz nada sobre sua força. E logo na primeira bola do jogo Tanque desferiu um drop goal para por o Sanja na frente. Leo virou a partida em questão de 15 minutos com 2 penais precisos para os Jacarés, mas os joseenses estavam bem e, aos 23′, Stefano mostrou porque os jogadores de seleção fazem diferença e colocou o São José na frente correndo para o try. Mas, o Jacareí não se abalou, com Leo chutando mais um penal e, no lance final, o pilar Levy rompeu para o try da virada, colocando 16 x 10 a favor dos visitantes.

O São José voltou bem no segundo tempo, fazendo de fato seu melhor jogo até o momento. Tanque reduziu com penal logo após a volta e Pedrinho correu para o try da virada. Os Jacarés se mantiveram no jogo com Leo reduzindo em novo penal, porém aos 21′, a linha joseense seguiu funcionando e Feijão marcou o terceiro try, obrigando o Jacareí e ter que correr contra o relógio. A reação saiu logo na sequência com Fred marcando o segundo try dos líderes, mas Feijão, em grande dia, fez o quarto try do São José, aos 69′. Em um campeonato no qual todos os times avançam às quartas de final e a primeira fase apenas serviu para definir os confrontos do mata-mata, o último colocado proveu ter plenas condições de superar o primeiro. Se o feito se repetirá na semana que vem, só o próprio jogo dirá. O clássico do Vale nunca valeu tanto!

São José 35 x 21 Jacareí

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos/SP

São José



Tries: Victor “Feijão” Silva (2), Stefano Giantorno e Pedro Lopes

Conversões: Lucas “Tanque” Duque (3)

Penais: Lucas “Tanque” Duque (2)

Drop goals: Lucas “Tanque” Duque (1)

Jacareí

Tries: Levy Marinho e Fred Costa

Conversões: Leo Ceccarelli (1)

Penais: Leo Ceccarelli (3)

Farrapos fecha sua melhor campanha na história

Nunca ao final da fase de pontos corridos do Campeonato Brasileiro o Farrapos havia encerrado no segundo lugar. E, na busca pelo mando de jogo nas semifinais, os campeões gaúchos derrotaram os campeões paulistas da Poli de forma expressiva, com 50 x 05 incontestáveis que darão moral para os alviverdes no mata-mata e muito preocupação na cabeça dos politécnicos, que não se portaram bem depois da perda da liderança de Beukes Cremer.

O Farrapos foi superior do começo ao fim, com um show de 5 tries no primeiro tempo e outros 3 na segunda etapa. A Poli fez seu try de honra apenas na segunda etapa, já sem chances da virada.

Farrapos 50 x 05 Poli

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves/RS

Farrapos

Tries: Ângelo Velasco (2), Murilo Bonesso, Vinícius Outeiro, Lafaiete de Paula, Bruno Marangoni, Bruno Celso e Marcos Civardi

Conversões: Facundo Flores (5)

Poli

Try: João Pedro “Sininho” Talamini



Clube Cidade (UF) P J V E D 4+ -7 PP PC SP Jacareí Jacareí (SP) 25 7 5 0 2 4 1 197 170 27 Farrapos Bento Gonçalves (RS) 25 7 5 0 2 4 1 213 149 64 Pasteur São Paulo (SP) 22 7 5 0 2 1 1 123 132 -9 Curitiba Curitiba (PR) 21 7 4 0 3 2 3 134 114 20 Desterro Florianópolis (SC) 19 7 3 0 4 4 3 213 172 41 SPAC São Paulo (SP) 14 7 3 0 5 0 2 154 178 -24 Poli São Paulo (SP) 11 7 1 1 5 2 3 126 187 -61 São José São José dos Campos (SP) 8 7 1 1 5 1 1 134 202 -68

Vitória = 4 pontos;

Empate = 2 pontos;

Derrota = 0 pontos;

Fazer 4 ou mais tries = 1 pontos extra;

Derrota por 7 ou menos pontos de diferença = 1 ponto extra;



- Todos avançarão às quartas de final



Quartas de final – dia 02/09

Jacareí x São José

Farrapos x Poli

Pasteur x SPAC

Curitiba x Desterro

Foto: Adriano Matos – São José x Jacareí