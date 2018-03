Em São Paulo, a chuva que caiu no Vale não esfriou os jogos que completaram a primeira rodada, e lavou a alma dos clubes da região, que saíram com duas vitórias. Abrindo o dia, o Jacareí demorou para encaixar seu jogo, mas conquistou boa vitória sobre os estreantes do Templários de São Bernardo do Campo, que conseguiram ao menos deixar sua marcar na estreia, com um try. Na vizinha São José dos Campos, o grande duelo do Rugby paulista não podia deixar de ser emocionante e mesmo jogando com um homem a menos durante toda segunda etapa, os joseenses fizeram valer seu mando de jogo e arrancaram a vitória dos Galos no minuto final.

Campeonato Paulista A – semana 2

Dia 03/03/2018 às 13h – Jacareí 45 X 07 Templários

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Victor Hugo Barboza e Regis Dantas

4º árbitro: João Mont’Alverne

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 03/03/2018 às 14h – São José 20 X 19 Pasteur

Árbitro: Mariano de Goycoechea

Auxiliares de linha: Guilherme Zaparoli e João Pantano

4º árbitro: Marcos Saccomanno

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Jacareí Jacareí 5 1 1 0 0 1 0 45 7 38 Poli São Paulo 5 1 1 0 0 1 0 47 10 37 São José São José dos Campos 4 1 1 0 0 0 0 20 19 1 Band Saracens São Paulo 3 1 0 1 00 1 0 29 29 0 SPAC São Paulo 3 1 0 1 0 1 0 29 29 0 Pasteur São Paulo 1 1 0 0 1 0 1 19 20 -1 Rio Branco São Paulo 0 1 0 0 1 0 0 10 47 -37 Templários São Bernardo do Campo 0 1 0 0 1 0 0 7 45 -38

Campeonato Paulista Universitário – Semana 1

Dia 04/03/2018 às 13h – UNIP X PUC

Árbitro: Raphael Santana

Auxiliares de linha: Bruno Serminaro e Renata Martinez

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 04/03/2018 às 15h – Engenharia Mackenzie X UFABC

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Herbert Ferreira e Luiz Henrique

4º árbitro: Mariana Costa

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Circuito Gaúcho de Desenvolvimento M18 – Sevens – 1ª etapa

04/03/2018 – Participantes: Pampas, Guaíba, Maragatos e Minuano

Local: São Leopoldo, RS

Copa 24h de Rugby

Dia 03/03/2018 – Sevens – masculino: Montes Claros, Arraial, Teiús Terremoc e Porto Seguro / Feminino: Porto Seguro e Montes Claros

Local: Estádio Agnaldo Bento – Porto Seguro, BA

Dia 03/03/2018 – Beach Rugby – masculino: Montes Claros, Arraial, Teiús Terremoc e Porto Seguro / Feminino: Porto Seguro e Montes Claros

Local: Areia Boca da Barra – Porto Seguro, BA

Amistosos

Dia 03/03/2018 – Jacareí 38 x 00 Iguanas – M19

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 03/03/2018 às 14h00 – Goianos 26 x 25 Uberlândia

Local: FEF UFG – Goiânia, GO

Dia 03/03/2018 às 15h00 – Chapecó 49 x 12 Planalto

Local: Chapecó, SC

Dia 04/03/2018 às 10h00 – Velho Oeste Paulista x Pé Vermelho

Local: Av. Juscelino Kubitschek – Presidente Prudente, SP

Dia 04/03/2018 às 14h30 – FEA x Rugby XI (San Fran)

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 04/03/2018 às 15h00 – Piratas x Lechuza

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Dia 04/03/2018 às 16h00 – Uberlândia x Liga do Triângulo

Local: Parque Sabiá – Uberlândia, MG