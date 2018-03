O Campeonato Paulista esquentou de vez com a 3ª rodada completa neste sábado. Dois clubes estão invictos apenas: Poli e São José. A estrelada Poli não teve problemas para se impor em dérbi paulistano sobre o SPAC, com um contundente 54 x 13, provando o poderio de seu elenco. Já o São José conseguiu uma maiúscula vitória no Clássico do Vale fora de casa sobre o Jacareí. Vitória de 28 x 21, de virada, no campo do Balneário, onde poucos clubes vencem. Já na rodada dupla do Tatuapé, Pasteur e Band Saracens comprovaram o favoritismo derrotando Templários e Rio Branco – 53 x 05 e 27 x 00, respectivamente.

No interior paulista, o sábado foi ainda de festa do São Carlos, que foi a Ribeirão Preto e voltou para casa com o troféu da Copa Central, ao fazer 31 x 12 sobre o rival.

No Rio de Janeiro, a abertura do estadual não produziu surpresas. Niterói, Guanabara, Rio Rugby e Itaguaí, favoritos em seus compromissos, conseguiram tranquilas vitórias. O Rio Rugby enfrentou oposição mais dura em vitória de 33 x 14 sobre a UFF. O Guanabara fez 55 x 15 no Maxambomba, o Niterói 41 x 00 no Itaipuaçu/Cachoeiras e o Itaguaí 47 x 05 sobre o Carioca.

Em Minas Gerais, o Uberlândia triunfou na abertura do Grupo Triângulo sobre o debutante Frutal, 50 x 00. Já no Grupo Metropolitano, o Nova Lima se reergueu da derrota na estreia vencendo o Inconfidência por 19 x 10, enquanto o BH Rugby comprovou o favoritismo com um 74 x 07 sobre o Trinca Ferro.

No Rio Grande do Sul, o sábado foi de Série A e de vitória do Farrapos em seu primeiro compromisso: 45 x 13 fora de casa sobre o Serra Gaúcha no Clássico da Serra. O Charrua lidera após vencer o Universitário por 46 x 03, ao passo que o Brummers conseguiu sua primeira vitória, 22 x 08 contra o Planalto de Passo Fundo.

Em Florianópólis, Santa Catarina viveu muito ten-a-side, com as disputas do Torneio Catarinense de Abertura, que teve o Desterro campeão.

Na sexta-feira, teve ainda jogo interessante, com os amazonenses do GRUA triunfando em visita a São Paulo: 25 x 12 sobre o Tatuapé. E teve mais amistoso interestadual, com o Guaicurus de Três Lagoas (MS) viajando a Presidente Prudente, interior paulista, para visitar e vencer o Velho Oeste, 30 x 19.

Campeonato Paulista A – Semana 5

Dia 24/03/2018 às 15h – SPAC 13 X 54 Poli

Árbitro: Xavier Vouga

Auxiliares de linha: Natasha Olsen e Tomás de Goycochea

4º árbitro: Erika Weiss

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 24/03/2018 às 15h – Jacareí 21 X 28 São José

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Cauã Ricardo e Fernando Zemann

4º árbitro: Stephanie Pflamminger

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 24/03/2018 às 15h15 – Pasteur 53 X 05 Templários

Árbitro: Regis Dantas

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Roger Santesso

4º árbitro: Luiz Dantas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 24/03/2018 às 17h – Rio Branco 00 X 27 Band Saracens

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Vanessa Xavier

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Poli São Paulo 15 3 3 0 0 3 0 186 28 158 São José São José dos Campos 13 3 3 0 0 1 0 92 45 47 Jacareí Jacareí 11 3 2 0 1 2 1 107 35 72 Pasteur São Paulo 10 3 2 0 1 1 1 80 28 52 Band Saracens São Paulo 8 3 1 1 1 2 0 61 73 -12 SPAC São Paulo 4 3 0 1 2 1 1 47 91 -44 Rio Branco São Paulo 0 3 0 0 3 0 0 10 115 -105 Templários São Bernardo do Campo 0 3 0 0 3 0 0 15 183 -168

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º ao 4º colocado = Classificação às Semifinais;

- 7º colocado = Repescagem de Rebaixamento/Promoção contra o vice campeão do Paulista B;

- 8º colocado = Rebaixamento

Campeonato Paulista C – Semana 2

Dia 25/03/2018 às 10h – Iguanas X União Rugby Alphaville

Árbitro: Cauã Ricardo

Auxiliares de linha: Marcos Saccomanno e Cíntia Saccomanno

4º árbitro: Raíssa Alexia

Local: C.E. João do Pulo – São José dos Campos, SP

Campeonato Paulista Universitário – Semana 3

Dia 25/03/2018 às 13h – Direito Mack X UFABC

Árbitro: Rafael Nichioka

Auxiliares de linha: Vinícius Hideo e Luiz Henrique

4º árbitro: Erika Weiss

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 25/03/2018 às 15h – PUC X Engenharia Mackenzie

Árbitro: Alexandre Castiglioni

Auxiliares de linha: Fernando Zemann e Jefferson Santana

4º árbitro: Angélica Gevaerd

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Copa Central – 3ª rodada



Dia 24/03/2018 às 14h00 – Ribeirão Preto 12 x 31 São Carlos

Local: Campo do Avelino Palma – Ribeirão Preto, SP

Dia 24/03/2018 às 16h00 – Piracicaba 67 x 00 Locomotiva Araraquara

Local: Campo do Avelino Palma – Ribeirão Preto, SP

Taça Pantanal – 1ª rodada

Dia 24/03/2018 às 18h – Primavera x Cuiabá

Local: Estádio Cerradão – Primavera do Leste, MT

Campeonato Mineiro – 3ª semana

Dia 24/03/2018 às 16h – Uberlândia 50 x 00 Frutal

Local: Campo A do Parque do Sabiá – Uberlândia, MG

Dia 24/03/2018 às 15h – Nova Lima 19 x 10 Inconfidência

Local: Estádio do Morro Velho – Nova Lima, MG

Dia 24/03/2018 às 15h – Trinca Ferro 07 x 74 BH Rugby

Local: Estádio Nelson Mandela – Lagoa Santa, MG

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo Metropolitano BH Rugby

Belo Horizonte 10 2 2 0 0 2 0 132 14 118 Inconfidência

Belo Horizonte 4 2 1 0 1 0 0 25 33 -8 Nova Lima

Nova Lima 4 2 1 0 1 0 0 26 68 -42 Trinca Ferro

Lagoa Santa 1 2 0 0 1 0 1 21 89 -68 Grupo Sul Varginha Varginha 5 1 1 0 0 1 0 59 10 49 JF Imperadores

Juiz de Fora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Liga das Montanhas Poços de Caldas 0 1 0 0 1 0 0 10 59 -49 Grupo Triângulo Uberlândia

Uberlândia 5 1 1 0 0 1 0 50 0 50 Frutal Frutal 0 1 0 0 1 0 0 0 50 -50

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º e 2º colocados do Grupo Metropolitano + 1º colocado do Grupo Sul + 1º colocado do Grupo Triângulo = Classificação às Semifinais;

Campeonato Fluminense – 1ª rodada

Dia 24/03/2018 às 14h00 – Maxambomba 15 x 55 Guanabara

Local: Campo da Prefeitura da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 24/03/2018 às 15h00 – UFF 14 x 33 Rio Rugby

Local: Campo da UFF Gragoatá – Niterói, RJ

Dia 24/03/2018 às 15h00 – Niterói 41 x 00 Itaipuaçu/Cachoeiras

Local: Campo do Tubarão – Maricá, RJ

Dia 24/03/2018 às 16h00 – Carioca 05 x 47 Itaguaí

Local: Campo da Prefeitura da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Grupo A Clube Cidade Pontos J V E D 4+ 7- PP PC SP Itaguaí Itaguaí 5 1 1 0 0 1 0 47 5 42 Guanabara Rio de Janeiro 5 1 1 0 0 1 0 55 15 40 Maxambomba Nova Iguaçu 0 1 0 0 1 0 0 15 55 -40 Carioca Rio de Janeiro 0 1 0 0 1 0 0 5 47 -42 Grupo B Clube Cidade Pontos J V E D 4+ 7- PP PC SP Niterói Niterói 5 1 1 0 0 1 0 41 0 41 Rio Rugby Rio de Janeiro 5 1 1 0 0 1 0 33 14 19 UFF Niterói 0 1 0 0 1 0 0 14 33 -19 Itaipuaçu/Cachoeiras Itaipuaçu/Cachoeira de Macacu 0 1 0 0 1 0 0 0 41 -41

Campeonato Fluminense Feminino – 1ª etapa

Dia 25/03/2018 das 10h00 às 17h30 – Participantes: Niterói, Guanabara, Rio Rugby, Volta Redonda, Itaguaí e UFF

Local: Volta Redonda, RJ

Campeonato Gaúcho Série A – 2ª rodada

Dia 24/03/2018 às 14h30 – Charrua 46 x 03 Universitário

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Dia 24/03/2018 às 14h – Brummers 22 x 08 Planalto

Local: SESI – Dois Irmãos, RS

Dia 24/03/2018 às 15h – Serra Gaúcha 13 x 45 Farrapos

Local: Ana Rech – Caxias do Sul, RS

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Charrua

Porto Alegre 10 2 2 0 0 2 0 112 13 99 Serra Gaúcha Caxias do Sul 5 2 1 0 0 1 0 84 45 39 Farrapos

Bento Gonçalves 5 1 1 0 0 1 0 45 13 32 San Diego

Porto Alegre 5 1 1 0 0 1 0 38 17 21 Brummers

Novo Hamburgo 4 2 1 0 1 0 0 32 74 -42 Universitário

Santa Maria 0 2 0 0 2 0 0 20 84 -64 Planalto

Passo Fundo 0 2 0 0 2 0 0 8 93 -85

Campeonato Gaúcho Série B – 2ª rodada

Dia 24/03/2018 às 16h – Centauros x Pampas

Local: Parque Princesa do Vale – Estrela, RS

Dia 25/03/2018 às 10h00 – União Tauras Carancho x Guaíba

Local: Estádio Carlos Renato Bebber – Marau, RS

Dia 25/03/2018 às 15h30 – Guasca x Antiqua

Local: Parque Esportivo da PUC – Porto Alegre, RS

Campeonato Gaúcho M19 – 2ª rodada

Dia 24/03/2018 às 13h30 – Charrua x Universitário – Tens

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Dia 24/03/2018 às 13h15 – Serra Gaúcha 41 x 00 Farrapos B – Tens

Local: Ana Rech – Caxias do Sul, RS

Dia 24/03/2018 às 14h – Serra Gaúcha 39 x 07 Farrapos – Tens

Local: Ana Rech – Caxias do Sul, RS

Dia 24/03/2018 às 14h – Brummers x Planalto – Tens

Local: SESI – Dois Irmãos, RS

Circuito Paranaense de Sevens – Taça John Swann – 1ª etapa

Dia 24/03/2018 das 09h às 17h30

09h00 – Curitiba A x Curitiba B – masculino

09h20 – Cianorte x Umuarama – masculino

09h40 – Curitiba x Maringá – feminino

10h00 – Londrina x Toledo – feminino

10h20 – Curitiba B x Cascavel – masculino

10h40 – Curitiba M19 x Cianorte – masculino

11h20 – Curitiba M19 x Curitiba – feminino

11h40 – Maringá x Toledo – feminino

12h00 – Curitiba x Cascavel – masculino

12h20 – Curitiba M19 x Umuarama – masculino

12h40 – Curitiba M19 x Londrina – feminino

13h00 – Curitiba x Toledo – feminino

13h40 – 1B x 1A – masculino

14h00 – 1B x 2A – masculino

14h20 – Londrina x Maringá – feminino

14h40 – Curitiba M19 x Toledo – feminino

15h00 – 3A x 3B – masculino

15h20 – Disputa de 3º – masculino

15h40 – Maringá x Curitiba M19 – feminino

16h00 – Curitiba x Londrina – feminino

16h20 – Final ouro – masculino

Masculino – Grupo A: Curitiba, Cascavel e Curitiba B / Grupo B: Cianorte, Umuarama e Curitiba M19

Feminino – Curitiba, Maringá, Londrina, Toledo e Curitiba M19

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

Torneio Catarinense de Abertura – 10s



Dia 24/03/2018 das 09h00 às 18h30 – Grupo A: Seleção Catarinense M20, Desterro e BC Rugby / Grupo B: Joaca, Costão Norte e Goitaka

09h00 – Desterro 22 x 00 Seleção Catarinense M20

09h30 – Joaca 21 x 05 Costão Norte

11h00 – Seleção Catarinense M20 05 x 36 BC Rugby

11h30 – Costão Norte 07 x 19 Goitaka

13h00 – BC Rugby 00 x 29 Desterro

13h30 – Goitaka 05 x 27 Joaca

14h30 – Semifinal – Joaca 21 x 10 BC Rugby

15h00 – Semifinal – Desterro 21 x 00 Goitaka

15h30 – 5º lugar – Seleção Catarinense M20 29 x 07 Costão Norte

17h00 – 3º lugar – BC Rugby 24 x 00 Goitaka

17h30 – Final – Desterro 45 x 00 Joaca

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Torneio Engenheiro Sandro Silva – 7s feminino

Dia 25/03/2018 às 09h00 – participantes: Delta (PI), St. Patrick’s (MA) Parnaíba (PI)

Local: Clube de Engenharia do Piauí – Teresina, PI

Amistosos

Dia 23/03/2018 às 20h – Tatuapé 12 x 25 GRUA

Local: Arena Paulista de Rugby – CERET – São Paulo, SP

Dia 24/03/2018 – Velho Oeste 19 x 30 Guaicurus

Local: Presidente Prudente, SP

Dia 25/03/2018 às 09h – Triangular: GRUA, SP Barbarians e Lechuza

Local: Arena Paulista de Rugby – CERET – São Paulo, SP