Rugby de clubes por todo o Brasil! Em São Paulo, líder e vice líder seguiram invictos, mas a diferença entre eles caiu. A Poli fez um jogo apertado contra o Band Saracens, que mostrou evolução, e venceu por somente 16 x 15, no sufoco. Já o São José fez sua parte e derrotou fora de casa e com bônus o Templários por 49 x 03, garantindo a redução de sua distância para a Poli para apenas 1 ponto.

No Paulista B, a rodada de abertura teve um bom jogo em Jundiaí, que acabou com o São Carlos começando bem passando pelo Wallys por 36 x 16.

Já no Rio Grande do Sul a festa foi do lado azul e vermelho de Porto Alegre, com o Charrua vencendo bem o grande clássico SanCha sobre o San Diego, na sua maior vitória sobre o rival desde 2010 no estadual, 29 x 07. Com o triunfo, os Índios se mantiveram na liderança invicta, mas sabem que o Farrapos continua forte, com o time de Bento Gonçalves fazendo seu dever e vencendo o Brummers por 59 x 05. Enquanto isso, no duelo contra a última posição, o Universitário de Santa Maria venceu em viagem a Passo Fundo o Planalto por 34 x 10.

O rugby mineiro também foi à sua terceira rodada, com nova vitória do invicto BH Rugby (44 x 10 sobre o Inconfidência) e com um jogão de Nova Lima 28 a 26 sobre o Trinca Ferro, dando aos Leões a vice liderança. No Triângulo, o dia foi de “Super Rugby” em Ituiutaba, com o Uberlândia fazendo 59 x 33 no Frutal, que mostrou evolução.

No Paraná, o jogo da vez pelo estadual teve o Pé Vermelho vencendo em Londrina bem o Lobo Bravo Guarapuava por 66 x 06, ao passo que na abertura do Catarinense Chapecó e Joaca fizeram um jogão encerrado em 42 x 31 para o time do Oeste.

Campeonato Paulista A – Semana 6

Dia 07/04/2018 às 14h00 – Templários 03 X 49 São José

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Regis Dantas e Alexandre Castiglioni

4º árbitro: Roger Santesso

Local: Ribeirão Pires, SP

Dia 07/04/2018 às 15h30 – Poli 16 X 15 Band Saracens

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Murilo Bragotto e Mariana Wyse

4º árbitro: Luciano Sampaio

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Poli São Paulo 19 4 4 0 0 3 0 202 43 159 São José São José dos Campos 18 4 4 0 0 2 0 141 48 93 Jacareí Jacareí 11 3 2 0 1 2 1 107 35 72 Pasteur São Paulo 10 3 2 0 1 1 1 80 28 52 Band Saracens São Paulo 9 4 1 1 2 2 1 76 89 -13 SPAC São Paulo 4 3 0 1 2 1 1 47 91 -44 Rio Branco São Paulo 0 3 0 0 3 0 0 10 115 -105 Templários São Bernardo do Campo 0 4 0 0 4 0 0 18 232 -214

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º ao 4º colocado = Classificação às Semifinais;

- 7º colocado = Repescagem de Rebaixamento/Promoção contra o vice campeão do Paulista B;

- 8º colocado = Rebaixamento

Campeonato Paulista B – Semana 1

Dia 07/04/2018 às 15h00 – Wallys 16 X 36 São Carlos

Árbitro: Fernando Zemann

Auxiliares de linha: Guilherme Zaparoli e Elisângela Maranin

4º árbitro: Mirko Weber

Local: IAC – Jundiaí, SP

Dia 08/04/2018 às 14h00 – ABC X Tornados

Árbitro: Regis Dantas

Auxiliares de linha: Vinícius Hideo e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Mauro Paccagnella

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 08/04/2018 às 15h30 – Engenharia Mackenzie X Urutu

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Raphael Santana e Roger Santesso

4º árbitro: Jefferson Santana

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Paulista C – Semana 2

Dia 08/04/2018 às 10h00 – Lechuza X Jequitibá

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Tomás de Goycochea e Gabriel Perri

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: Itu, SP

Dia 08/04/2018 às 12h00 – Tatuapé X Jaguars

Árbitro: Vinícius Hideo

Auxiliares de linha: Franco Rodrigues e Angélica Gevaerd

4º árbitro: Mauro Paccagnella

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Paulista D – Semana 1

Dia 07/04/2018 às 16h00 – Rio Preto 28 X 17 Piracicaba

Árbitro: Ricardo Marzano

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Guilherme Wadt

4º árbitro: Eduardo Vilela

Local: Campo de Maquininha – São José do Rio Preto, SP

Dia 08/04/2018 às 15h00 – Pinda X Taubaté

Árbitro: Lucas Saccomanno

Auxiliares de linha: Augusto Cambuzano e Stephanie Pflamminger

4º árbitro: João Mont’AlverneLocal: C.E. João do Pulo – Pindamonhangaba, SP

Campeonato Mineiro – 3ª semana

Dia 07/04/2018 às 13h30 – BH Rugby 44 x 10 Inconfidência

Local: UniBh – Belo Horizonte, MG

Dia 07/04/2018 às 15h00 – Trinca Ferro 26 x 28 Nova Lima

Local: Estádio Nelson Mandela – Lagoa Santa, MG

Dia 07/04/2018 às 15h00 – Frutal 33 x 59 Uberlândia

Local: Estádio Coleto de Paula – Ituituaba, MG

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo Metropolitano BH Rugby

Belo Horizonte 15 3 3 0 0 3 0 176 24 152 Nova Lima

Nova Lima 9 3 2 0 1 1 0 64 138 -74 Inconfidência

Belo Horizonte 4 3 1 0 2 0 0 25 33 -8 Trinca Ferro

Lagoa Santa 3 3 0 0 2 1 2 47 117 -70 Grupo Sul Varginha Varginha 5 1 1 0 0 1 0 59 10 49 JF Imperadores

Juiz de Fora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Liga das Montanhas Poços de Caldas 0 1 0 0 1 0 0 10 59 -49 Grupo Triângulo Uberlândia

Uberlândia 10 2 2 0 0 2 0 109 33 76 Frutal Frutal 1 2 0 0 2 1 0 33 109 -76

- 1º e 2º colocados do Grupo Metropolitano + 1º colocado do Grupo Sul + 1º colocado do Grupo Triângulo = Classificação às Semifinais;

Campeonato Gaúcho Série A – 3ª rodada

Dia 07/04/2018 às 15h00 – Charrua 29 x 07 San Diego

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Dia 07/04/2018 às 15h30 – Brummers 05 x 59 Farrapos

Local: Complexo Esportivo Municipal – Dois Irmãos, RS

Dia 07/04/2018 às 15h30 – Planalto 10 x 34 Universitário

Local: Campo das Brigada – Passo Fundo, RS

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Charrua

Porto Alegre 15 3 3 0 0 3 0 141 20 121 Farrapos

Bento Gonçalves 10 2 2 0 0 2 0 104 18 86 Serra Gaúcha Caxias do Sul 5 2 1 0 0 1 0 84 45 39 San Diego

Porto Alegre 5 2 1 0 1 1 0 45 46 -1 Universitário

Santa Maria 5 3 1 0 2 1 0 54 94 -40 Brummers

Novo Hamburgo 4 3 1 0 2 0 0 37 133 -96 Planalto

Passo Fundo 0 3 0 0 3 0 0 18 127 -109

Campeonato Gaúcho Série B – 3ª rodada

Dia 07/04/2018 às 15h00 – Antiqua 07 x 10 Guaíba

Local: Tourist Park Hotel – Pelotas, RS

Dia 08/04/2018 às 10h00 – União Tauras Carancho x Centauros

Local: Estádio Municipal – Marau, RS

Dia 08/04/2018 às 15h00 – Pampas x Guasca

Local: Rua Campo Bom, 556 – São Leopoldo, RS

Campeonato Gaúcho M19 – 3ª rodada

Dia 07/04/2018 às 14h00 – Brummers 10 x 07 Farrapos Branco

Local: Complexo Esportivo Municipal – Dois Irmãos, RS

Dia 07/04/2018 às 15h00 – Brummers 17 x 07 Farrapos Verde

Local: Complexo Esportivo Municipal – Dois Irmãos, RS

Dia 07/04/2018 às 14h30 – Planalto 00 x 33 Universitário

Local: Campo das Brigada – Passo Fundo, RS

Campeonato Paranaense – 3ª semana

Dia 07/04/2018 às 15h00 – Pé Vermelho 66 x 06 Lobo Bravo

Local: Aterra Igapó – Londrina, PR

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Curitiba

Curitiba 10 2 2 0 0 2 0 113 0 113 Pé Vermelho

Londrina 5 2 1 0 1 1 0 66 69 -3 Lobo Bravo

Guarapuava 0 2 0 0 2 0 0 6 116 -110

Campeonato Catarinense – 1ª rodada



Dia 07/04/2018 às 15h00 – Chapecó 42 x 31 Joaca

Local: Complexo Esportivo Verde – Chapecó, SC

Dia 07/04/2018 às 21h00 – BC Rugby x Desterro

Local: Balneário Camboriú, SC

Circuito Baiano de Sevens – 1ª etapa



Dia 07/04/2018 às 13h00 – Participantes: Masculino – Porto Seguro, Ymborés, Itabuna, Arraial e Vitória (ES) / Feminino – Porto Seguro Torukas, Porto Seguro Torukas Podium e Ymborés

Local: Estádio Municipal de Porto Seguro – Porto Seguro, BA

Liga Independente de Rugby – 1ª etapa

08/04/2018 às 08h00 – João Pessoa (PB), Campina Grande (PB), Natal (RN), Sertões (CE) e Caruaru (PE)

Local: Vila Olímpica Parahyba – João Pessoa, PB

08h00 – Natal x Campina Grande

08h20 – Caruaru x Sertões

08h40 – João Pessoa x Natal

09h00 – Campina Grande x Caruaru

09h20 – Sertões x João Pessoa

09h40 – Natal x Caruaru

10h00 – Campina Grande x Sertões

10h20 – Caruaru x João Pessoa

10h40 – Natal x Sertões

11h00 – João Pessoa x Campína Grande

Pequi Sevens Feminino – 1ª etapa

Dia 07 e 08/04/2018 – Participantes: Melina (MT), Goianos (GO), GRUA (AM), UnB (DF) e RpB (Rugby pelo Brasil)

Sábado

13h00 – UnB 42 x 00 RpB

13h20 – Goianos 19 x 07 GRUA

14h20 – GRUA 00 x 33 Melina

14h40 – Goianos 34 x 00 RpB

15h40 – Goianos 24 x 12 UnB

16h00 – Melina 49 x 00 RpB

17h00 – Melina 34 x 05 Goianos

17h20 – UnB 37 x 00 GRUA

Domingo

08h00 – RpB x GRUA

08h20 – UnB x Melina

09h40 – 3º lugar

10h00 – FINAL

Local: Brasília, DF

Amistosos

Dia 07/04/2018 às 09h00 – Trinca Ferro x Alpha – M12 e M14 – Sevens

Local: Estádio Nelson Mandela – Lagoa Santa, MG

Dia 07/04/2018 – São Bento x FFLCH

Local: Campo da Praça Rosa Alves da Silva – Vila Mariana – São Paulo, SP

07/04/2018 – Desafio LAU-Caaso

Unicamp 14 x 0 Caaso

Caaso 10 x 17 Facens

UFSCar 31 x 10 Vagens

UFSCar 22 x 7 Unicamp

Caaso 0 x 26 UFSCar

Unicamp 0 x 12 Facens

Campeão UFSCar

Vice Facens

3º Unicamp

4º Caaso

Local: USP São Carlos, SP

Dia 08/04/2018 às 15h00 – Halley x RUEPV – M19

Local: Estância Montagner – Campinas, SP