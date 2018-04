Fim de semana rico de jogos por vários estados pelo país. Com destaque para o choque de gigante em Floripa pela Taça da Amizade, que teve o Curitiba vencendo por 20 x 14 o Desterro no primeiro jogo da taça entre os dois clubes.

Em São Paulo, o Jacareí comemorou grande vitória na capital sobre o Pasteur por 32 x 03, que deu aos Jacarés boa posição dentro das disputas pelas semifinais, ao passo que o SPAC alcançou seu primeiro triunfo no ano vencendo bem o Rio Branco por 29 x 05.

No Rio de Janeiro, Guanabara, Niterói e Rio Rugby garantiram suas classificações às semifinais do Fluminense com triunfos maiúsculos sobre Carioca (102 x 00), UFF (69 x 12) e Itaipuaçu/Cachoeiras (45 x 08), respectivamente. O Itaguaí, por outro lado, perdeu a chance de carimbar vaga ao cair por 49 x 26 diante do Maxambomba, que entrou para a briga.

No Rio Grande do Sul, o Farrapos assumiu a liderança do Gaúcho com um 104 x 00 em Santa Maria sobre o Universitário, aproveitando a folga do Charrua. Já Serra Gaúcha e San Diego conseguiram importantes vitórias sobre Brummers (38 x 00) e Planalto (44 x 05), respectivamente.

No Paraná, o sábado foi de Copa PR, com o Cascavel vencendo o Cianorte por 58 x 00 na largada do torneio.

Já no interior paulista teve ainda sevens em ação, com o São Carlos Desenvolvimento triunfando no Bauru Sevens.

Campeonato Paulista A – Semana 7

Dia 14/04/2018 às 15h00 – SPAC 29 X 05 Rio Branco

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Guilherme Zaparoli e Roger Santesso

4º árbitro: Vanessa Xavier

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 14/04/2018 às 15h00 – Pasteur 03 X 32 Jacareí

Árbitro: Xavier Vouga

Auxiliares de linha: Natasha Olsen e Alexandre Castiglioni

4º árbitro: Guilherme Queiroz

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Poli São Paulo 19 4 4 0 0 3 0 202 43 159 São José São José dos Campos 18 4 4 0 0 2 0 141 48 93 Jacareí Jacareí 16 3 3 0 1 3 1 139 38 101 Pasteur São Paulo 10 3 2 0 2 1 1 83 60 23 Band Saracens São Paulo 9 4 1 1 2 2 1 76 89 -13 SPAC São Paulo 9 4 1 1 2 2 1 76 96 -20 Rio Branco São Paulo 0 4 0 0 4 0 0 15 144 -129 Templários São Bernardo do Campo 0 4 0 0 4 0 0 18 232 -214

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º ao 4º colocado = Classificação às Semifinais;

- 7º colocado = Repescagem de Rebaixamento/Promoção contra o vice campeão do Paulista B;

- 8º colocado = Rebaixamento

Campeonato Paulista B – Semana 2

Dia 14/04/2018 às 15h00 – Piratas 28 X 31 Tucanos

Árbitro: Regis Dantas

Auxiliares de linha: Elisângela Maranin e Rodrigo Vicentim

4º árbitro: Ricardo Marzano

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Dia 14/04/2018 às 15h00 – Urutu 00 X 69 Tornados

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Lucas Saccomanno e Marcos Saccomanno

4º árbitro: Cíntia Saccomanno

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 14/04/2018 às 16h30 – ABC 59 X 12 Wallys

Árbitro: Mariana Wyse

Auxiliares de linha: Renata Martinez e Luiz Henrique

4º árbitro: Luiz Dantas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 15/04/2018 às 14h00 – Cougars X São Bento

Árbitro: Rafael Nichioka

Auxiliares de linha: Tomás de Goycochea e Erick Rist

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: Campo do Planalto – Vinhedo, SP

Campeonato Paulista C – Semana 3

Dia 15/04/2018 às 10h00 – União Rugby Alphaville X Alto Tietê/Nacanis

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Guilherme Queiroz e Mirko Weber

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Campo do Jardim Maria Helena – Barueri, SP

Dia 15/04/2018 às 10h00 – Iguanas X União

Árbitro: Augusto Cambuzano

Auxiliares de linha: Marcos Saccomanno e Cíntia Saccomanno

4º árbitro: Stephanie Pflamminger

Local: C.E. João do Pulo – São José dos Campos, SP

Dia 15/04/2018 às 10h30 – FEA X Armada

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Bruno Serminaro e Aline Thomaz

4º árbitro: Franco Rodriguez

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – Semana 1

Dia 14/04/2018 às 13h30 – SPAC Desenvolvimento 19 X 38 Leões de Paraisópolis

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Tomás de Goycochea e Vanessa Xavier

4º árbitro: Erika Weiss

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 14/04/2018 às 13h30 – Medicina 20 X 34 Jacareí Desenvolvimento

Árbitro: Natasha Olsen

Auxiliares de linha: Jefferson Santana e Luciano Sampaio

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 15/04/2018 às 14h30 – Guarulhos X Ilhabela

Árbitro: Alexandre Castiglioni

Auxiliares de linha: Angélica Gevaerd e Mauro Paccagnella

4º árbitro: Luiz Dantas

Local: Estádio Arnaldo José Celeste – Guarulhos, SP

Campeonato Paulista Universitário – Semana 4

Dia 15/04/2018 às 12h15 – Mauá X Engenharia Mackenzie

Árbitro: Roger Santesso

Auxiliares de linha: Mariano de Goycochea e Franco Rodriguez

4º árbitro: Aline Thomaz

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 15/04/2018 às 14h00 – UFABC X UNIP

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Franco Rodriguez e Vinícius Hideo

4º árbitro: Bruno Serminaro

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 15/04/2018 às 15h45 – Direito Mack X PUC

Árbitro: Vinícius Hideo

Auxiliares de linha: Roger Santesseo e Bruno Serminaro

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Fluminense – 2ª rodada

Dia 14/04/2018 às 13h30 – UFF 12 x 69 Niterói

Local: Campo do Bento – Inoã – Maricá, RJ

Dia 14/04/2018 às 13h30 – Maxambomba 49 x 26 Itaguaí

Local: Prefeitura da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 14/04/2018 às 15h15 – Guanabara 102 x 00 Carioca

Local: Prefeitura da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 14/04/2018 às 15h15 – Itaipuaçu/Cachoeiras 08 x 45 Rio Rugby

Local: Campo do Bento – Inoã – Maricá, RJ

Grupo A Clube Cidade Pontos J V E D 4+ 7- PP PC SP Guanabara Rio de Janeiro 10 2 2 0 0 2 0 157 15 142 Itaguaí Itaguaí 6 2 1 0 1 2 0 73 54 19 Maxambomba Nova Iguaçu 5 2 1 0 1 1 0 64 81 -17 Carioca Rio de Janeiro 0 2 0 0 2 0 0 5 149 -144 Grupo B Clube Cidade Pontos J V E D 4+ 7- PP PC SP Niterói Niterói 10 2 2 0 0 2 0 110 12 98 Rio Rugby Rio de Janeiro 10 2 2 0 0 2 0 78 22 56 UFF Niterói 0 2 0 0 2 0 0 26 102 -76 Itaipuaçu/Cachoeiras Itaipuaçu/Cachoeira de Macacu 0 2 0 0 2 0 0 8 86 -78

Campeonato Fluminense Feminino – 2ª etapa

Dia 15/04/2018 às 10h00 – Grupo A: Niterói, UFF e Carioca / Grupo B: Guanabara, Volta Redonda e Cachoeiras / Grupo C: Rio Rugby, BH Rugby (MG), Itaguaí e UERJ

10h00 – Itaguaí x UERJ

10h22 – Rio Rugby x BH Rugby

10h44 – Guanabara x Cachoeiras

11h06 – Niterói x Carioca

11h28 – Perdedor Itaguaí/UERJ x Perdedor Rio/BH

11h50 – Cachoeiras x Volta Redonda

12h12 – Carioca x UFF

12h34 – Vencedor Itaguaí/UERJ x Vencedor Rio/BH

12h56 – Guanabara x Volta Redonda

13h18 – Niterói x UFF

13h40 – Taça Bronze

14h02 – Taça Bronze

14h24 – Taça Prata

14h46 – Taça Ouro

15h08 – Taça Bronze

15h30 – Taça Prata

15h52 – Taça Ouro

16h14 – Taça Bronze

16h36 – Taça Prata

16h58 – Taça Ouro

Local: Cachoeira de Macacu, RJ

Campeonato Gaúcho Série A – 4ª rodada

Dia 14/04/2018 às 15h00 – Universitário 00 x 104 Farrapos

Local: UFSM – Santa Maria, RS

Dia 14/04/2018 às 15h30 – Brummers 00 x 38 Serra Gaúcha

Local: SESI – Dois Irmãos, RS

Dia 14/04/2018 às 15h30 – Planalto 05 x 44 San Diego

Local: Campo da Brigada Militar – Passo Fundo, RS

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Farrapos

Bento Gonçalves 15 3 3 0 0 3 0 208 18 190 Charrua

Porto Alegre 15 3 3 0 0 3 0 141 20 121 Serra Gaúcha Caxias do Sul 10 3 2 0 0 2 0 122 45 77 San Diego

Porto Alegre 10 3 2 0 1 2 0 89 51 38 Universitário

Santa Maria 5 4 1 0 3 1 0 54 198 -144 Brummers

Novo Hamburgo 4 4 1 0 3 0 0 37 171 -134 Planalto

Passo Fundo 0 4 0 0 4 0 0 23 171 -148

Campeonato Gaúcho M19 – 4ª rodada

Dia 14/04/2018 às 13h00 – Universitário x Farrapos Branco

Local: UFSM – Santa Maria, RS

Dia 14/04/2018 às 13h40 – Universitário x Farrapos Verde

Local: UFSM – Santa Maria, RS

Dia 14/04/2018 às 14h00 – Brummers x Serra Gaúcha

Local: SESI – Dois Irmãos, RS

Dia 14/04/2018 às 14h30 – Planalto x San Diego

Local: Campo da Brigada Militar – Passo Fundo, RS

Copa Paraná – 1ª rodada

Dia 14/04/2018 – Cianorte 00 X 58 Cascavel

Local: Cianorte, PR

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Cascavel Cascavel 5 1 1 0 0 1 0 58 0 0 Foz

Foz do Iguaçu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lobo Bravo

Guarapuava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pé Vermelho

Londrina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cianorte Cianorte 0 1 0 0 1 0 0 0 58 0

Taça da Amizade

Dia 14/04/2018 – às 15h30 – Desterro 14 x 20 Curitiba

12h00 – Adulto Feminino – Sevens

12h20 – M19 Masculino – Sevens

12h40 – M15 Masculino – Sevens

13h00 – M18 Feminino – Sevens

13h20 – M17 Masculino – Tens

13h45 – Adulto Feminino – Sevens

14h05 – M19 Masculino – Sevens

14h25 – M15 Masculino – Sevens

14h45 – M18 Feminino – Sevens

15h05 – M17 Masculino – Tens

Local: Campo UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Liga do Triângulo Mineiro – 1ª etapa

Dia 14 e 15/04/2018 – Participantes: Frutal, Ituiutaba, Uberlândia, Javalis;

Local: Campo do Borjão – Frutal, MG

Super USP Feminino – 1ª etapa

Dia 15/04/2018 às 08h30 – Grupo A: Tsunami, Poli e EEFE / Grupo B: San Fran, FAU e Medicina / Grupo C-D: FFLCH, FOFECA, FeaOdonto e Farma

08h30 – Tsunami x Poli

08h45 – San Fran x FAU

09h00 – FFLCH x Farma

09h15 – Fofeca x Feadonto

09h30 – EEFE x Tsunami

09h45 – Medicina x San Fran

10h00 – Farma x Fofeca

10h15 – Poli x EEFE

10h30 – FAU x Medicina

10h45 – Feadonto x FFLCH

11h00 – Finais

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Bauru Sevens

Dia 14/04/2018 – Participantes: Bauru Chupa Cabras, São Carlos Desenvolvimento, RURC Rio Claro e Cedro Cassilândia (MS)

10h00 – Chupa Cabras x RURC

10h20 – Cedro x São Carlos

10h50 – Chupa Cabras x Cedro

11h10 – RURC x São Carlos

11h40 – São Carlos x Chupa Cabras

12h00 – Cedro x RURC

12h40 – 3º lugar

13h00 – Final – São Carlos 21 x 14 RURC

Local: FIB – Bauru, SP

Amistosos

Dia 14/04/2018 às 12h00 – Masculino: Grêmio Náutico Maricá, Friburgo, Rural e UFRJ / Feminino: Grêmio Náutico Maricá, Rural e Tijuca

Local: Grêmio Náutico Maricá – Maricá, RJ

Dia 15/04/2018 às 15h00 – Acemira x Barbarians Belém

Local: Escola Educação Física Chave – Belém, PA

Dia 15/04/2018 às 14h00 – Minuano x Maragatos

Local: Parque Getúlio Vargas – Canoas, RS