Sábado de celebração para Guanabara, Pé Vermelho, BH Rugby Varginha e Trinca Ferro.

No Paraná, o Pé Vermelho foi a Guarapuava e derrotou por 29 x 00 o Lobo Bravo, assegurando pelo menos o vice campeonato estadual. O time da região de Londrina decidirá o título com o Curitiba.

Em Minas Gerais, o Varginha carimbou sua classificação às semifinais ao derrotar em Poços de Caldas a Liga das Montanhas por 50 x 12, enquanto o Uberlândia fechou com vitória sua série de três jogos com o Frutal fazendo 90 x 00.

Já no Grupo Metropolitano, o BH Rugby carimbou sua vaga nas semifinais ao fazer 47 x 12 no vice líder Nova Lima, ao passo que o Trinca Ferro conseguiu sua primeira vitória, mantendo-se no páreo. 19 x 07 sobre o Inconfidência, pulando para o terceiro posto, com 2 rodadas para o término da primeira fase.

Em Itaipuaçu, o dia foi de Circuito Fluminense de Desenvolvimento, de sevens masculino, com o time de desenvolvimento do Guanabara falando mais alto e erguendo a taça, com vitória sobre o Volta Redonda na final. O Volta Redonda foi destaque, mostrando que vai voltando aos trilhos.

Campeonato Mineiro – Semana 5

Dia 28/04/2018 às 15h00 – Trinca Ferro 19 x 07 Inconfidência

Local: Estádio Nelson Mandela – Lagoa Santa, MG

Dia 28/04/2018 às 15h00 – Nova Lima 05 x 47 BH Rugby

Local: Estádio Morro Velho – Nova Lima, MG

Dia 28/04/2018 às 16h00 – Uberlândia 90 x 00 Frutal

Local: Campo A do Parque do Sabiá – Uberlândia, MG

Dia 28/04/2018 às 16h15 – Liga das Montanhas 12 x 50 Varginha

Local: Campo do Bandolão – Poços de Caldas, MG

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo Metropolitano BH Rugby

Belo Horizonte 20 4 4 0 0 4 0 223 29 194 Nova Lima

Nova Lima 9 4 2 0 2 1 0 69 185 -116 Trinca Ferro

Lagoa Santa 7 4 1 0 3 1 2 66 124 -58 Inconfidência

Belo Horizonte 4 4 1 0 3 0 0 32 52 -20 Grupo Sul Varginha Varginha 10 2 2 0 0 2 0 109 22 87 Liga das Montanhas Poços de Caldas 0 2 0 0 2 0 0 22 109 -87 Grupo Triângulo Uberlândia

Uberlândia 15 3 3 0 0 3 0 199 33 166 Frutal Frutal 1 3 0 0 3 1 0 33 199 -166

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º e 2º colocados do Grupo Metropolitano + 1º colocado do Grupo Sul + 1º colocado do Grupo Triângulo = Classificação às Semifinais;

Campeonato Paranaense – Semana 4

Dia 28/04/2018 às 15h00 – Lobo Bravo 00 x 29 Pé Vermelho

Local: Guarapuava, PR

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Curitiba

Curitiba 10 2 2 0 0 2 0 113 0 113 Pé Vermelho

Londrina 10 3 2 0 1 2 0 95 69 26 Lobo Bravo

Guarapuava 0 3 0 0 3 0 0 6 145 -139

Circuito Fluminense de Desenvolvimento – Sevens masculino – 3ª etapa

Dia 28/04/2018 – Grupo A: Volta Redonda, UFRJ e Carioca / Grupo B: Grêmio Náutico Maricá, Itaipuaçu e UmRio / Grupo C: Niterói Desenvolvimento, Guanabara Desenvolvimento e UERJ / Grupo D: Vila Real, Ita Rugby e Rural

Local: Inoã – Itaipuaçu, RJ

08h00 – Vila Real 07 x 19 Rural

08h22 – Niterói Desenvolvimento 37 x 00 UERJ

08h44 – Maricá 19 x 00 UmRio

09h06 – Volta Redonda 42 x 00 Carioca

09h28 – Ita 12 x 15 Rural

09h50 – Guanabara Desenvolvimento 42 x 05 UERJ

10h12 – Itaipuaçu 17 x 07 UmRio

10h34 – UFRJ 48 x 07 Carioca

10h56 – Vila Real 14 x 24 Ita

11h18 – Niterói Desenvolvimento 12 x 14 Guanabara Desenvolvimento

11h40 – Maricá 07 x 05 Itaipuaçu

12h02 – Volta Redonda 19 x 00 UFRJ

12h24 – Semifinal Bronze – 3º C x 3º D – UERJ 17 x 26 Vila Real

12h46 – Semifinal Bronze – 3º A x 3º B – Carioca 00 x 22 UmRio

13h08 – Semifinal Prata – 2º C x 2º D – Niterói Desenvolvimento 17 x 00 Ita

13h30 – Semifinal Prata – 2º A x 2º B – UFRJ 14 x 05 Itaipuaçu

13h52 – Semifinal Ouro – 1º C x 1º D – Guanabara Desenvolvimento 33 x 05 Rural

14h14 – Semifinal Ouro – 1º A x 1º C – Maricá 00 x 14 Volta Redonda

14h36 – Decisão de 11º lugar – UERJ 21 x 12 Carioca

14h58 – Final Bronze – Vila Real 12 x 14 UmRio

15h20 – Decisão de 7º lugar – Itaipuaçu 34 x 00 Ita

15h42 – Final Prata – Niterói Desenvolvimento 32 x 07 UFRJ

16h04 – Decisão de 3º lugar – Rural 17 x 00 Maricá

16h26 – Final Ouro – Guanabara Desenvolvimento 12 x 05 Volta Redonda

Maracaju Sevens / Liga de Rugby do Mato Grosso do Sul – Sevens – 2ª etapa

Dia 28/04/2018 – participantes: Dragons Maracaju, Mirmidões São Gabriel do Oeste, Corumbá, Frontera Ponta Porã (os 4 pela LRMS), Campo Grande, Dourados, Guaicurus e 7 Toneladas

Feminino: Campo Grande, Dourados, Dragons e Frontera

Local: Maracaju, MS

JUCA 2018 – Rugby Sevens

Dia 30/04/2018

Local: São Carlos, SP