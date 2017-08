O sábado foi apimentada por grandes jogos no Super 8 e na Taça Tupi. O Jacareí seguiu como líder isolado do Super 8 ao conquistar grande vitória em casa por 37 x 24 sobre o SPAC, assegurando um ponto bônus crucial para se colocar 2 pontos acima do vice líder Pasteur, que fez sua parte e derrotou fora de casa a Poli por 15 x 07, vencendo onde ninguém havia vencido os politénicos ainda neste ano, na USP.

O terceiro posto geral é do Farrapos, que festejou uma incrível vitória sobre o Desterro em outro jogaço na Montanha, 32 x 29. Já o São José segue o pesadelo de uma campanha irreconhecível, perdendo me casa para o Curitiba, 18 x 09, em jogo sempre de grande rivalidade.

Na Taça Tupi, apenas duas equipes conquistaram duas vitórias em dois jogos. O Band Saracens fez valer seu favoritismo e venceu o tradicional “Clássico das Ideias” contra o Rio Branco, em 51 x 22, deixando os Pelicanos na desconfortável situação de ser o único clube que ainda não pontuou na segunda divisão. Já o BH Rugby foi a Niterói e derrotou o Nikity por 23 x 12, provando sua força.

O Grupo A foi completado com uma grande vitória do Pé Vermelho no Paraná sobre os Templários, 42 x 26, embolando a luta pelo segundo posto, ao passo que o Grupo B ainda teve o clássico carioca entre Guanabara e Rio Rugby, com o campeão estadual tendo sua faixa de campeão carimbada pelo rival, 25 x 22.

Por fim, no Grupo C,o equilíbrio impera, com todos os times somando uma vitória e uma derrota. No clássico porto-alegrense, deu San Diego sobre o Charra, em emocionantes 22 x 15, ao passo que no duelo catarinense o Chapecó cresceu fora de casa e conseguiu uma brilhante vitória por 15 x 14 sobre o Joaca.

Em São Paulo, a Série B viu o ABC assumir a liderança com grande vitória em Vinhedo sobre o Cougars, 55 x 26, ao passo que o Piratas de Americana venceu dérbi regional contra o Jequitibá de Campinas e subiu ao terceiro lugar da Série C. Já na Série D, o Ribeirão Preto assumiu a liderança do Grupo B vencendo o São Roque e se beneficiando da derrota do então líder Rio Preto diante do Piracicaba, ao passo o Jacareí pulou para a ponta do Grupo A vencendo o SPAC no embate dos “Bs”.

Super 8 – rodada 5

Dia 12/08/2017 às 15h – Farrapos 32 X 29 Desterro

Árbitro: Renato Scalércio

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 12/08/2017 às 15h – São José 07 X 18 Curitiba

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Guilherme Zaparoli e Raphael Gentile

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

Dia 12/08/2017 às 15h – Poli 07 X 15 Pasteur

Árbitro: Xavier Vouga

Auxiliares de linha:Regis Dantas e Guillaume Ribera

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 12/08/2017 às 15h30 – Jacareí 37 X 24 SPAC

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Fernando Zemann e Roger Santesso

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Clube Cidade (UF) P J V E D 4+ -7 PP PC SP Jacareí Jacareí (SP) 20 5 4 0 1 3 1 152 117 35 Pasteur São Paulo (SP) 18 5 4 0 1 1 1 96 80 16 Farrapos Bento Gonçalves (RS) 15 5 3 0 2 2 1 120 124 -4 Desterro Florianópolis (SC) 13 5 2 0 3 3 2 157 142 15 SPAC São Paulo (SP) 13 5 3 0 2 0 1 111 113 -2 Curitiba Curitiba (PR) 12 5 2 0 3 1 3 92 83 9 Poli São Paulo (SP) 10 5 1 1 3 2 2 103 113 -10 São José São José dos Campos (SP) 3 5 0 1 4 0 1 79 138 -59

Taça Tupi – rodada 2

Dia 12/08/2017 às 13h00 – Band Saracens 51 X 22 Rio Branco

Árbitro: Cauã Ricardo

Auxiliares de linha: Alberto Nepomuceno e João Mont’Alverne

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 12/08/2017 às 15h00 – Pé Vermelho 42 X 26 Templários

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Local: Aterro Lago Igapó – Londrina, PR

Dia 12/08/2017 – 13h00 – Niterói 12 X 23 BH Rugby

Local: Campo Olímpico da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 12/08/2017 às 15h00 – Guanabara X Rio Rugby

Local: Campo Olímpico da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 12/08/2017 às 15h00 – San Diego 22 X 15 Charrua

Local: Parque Municipal Capão So Corvo – Canoas, RS

Dia 12/08/2017 às 15h00 – Joaca 14 X 15 Chapecó

Local: Campo da Tapera UFSC – Florianópolis, SC

Clube Cidade (Estado) Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo A Band Saracens São Paulo (SP) 10 2 2 0 0 2 0 85 42 43 Templários São Bernardo do Campo (SP) 6 2 1 0 1 2 0 61 56 5 Pé Vermelho Londrina (PR) 5 2 1 0 1 1 0 62 60 2 Rio Branco São Paulo (SP) 0 2 0 0 2 0 0 36 86 -50 Grupo B BH Rugby Belo Horizonte (MG) 9 2 2 0 0 1 0 44 22 22 Niterói Niterói (SP) 5 2 1 0 1 1 0 45 53 -8 Rio Rugby Rio de Janeiro (RJ) 4 2 1 0 1 0 0 35 43 -8 Guanabara Rio de Janeiro (RJ) 3 2 0 0 2 1 2 52 58 -6 Grupo C Charrua Porto Alegre (RS) 6 2 1 0 1 1 1 45 37 8 San Diego Porto Alegre (RS) 5 2 1 0 1 0 1 34 29 5 Joaca Florianópolis (SC) 5 2 1 0 1 0 1 28 27 1 Chapecó Chapecó (SC) 4 2 1 0 1 0 0 30 44 -14

Liga Norte

Dia 12/08/2017 – Makuxi x GRUA

Local: Vila Olímpica – Boa Vista, RR

Campeonato Paulista B

Dia 12/08/2017 às 15h – Cougars 26 X 55 ABC

Árbitro: Natasha Olsen

Auxiliares de linha:Ricardo Marzano e Aline Thomaz

4o árbitro: Mariana Marques

Local: Campo do Planalto – Vinhedo, SP

Dia 12/08/2017 às 13h – Urutu 36 X 07 União Rugby Alphaville

Árbitro: Regis Dantas

Auxiliares de linha: Gillaume Ribera e Vanessa Xavier

4o árbitro: Erika Weiss

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP T ABC Santo André 29 7 6 0 1 4 1 240 112 128 0 Templários São Bernardo do Campo 28 6 6 0 0 4 0 167 52 115 0 Tornados Indaiatuba 25 7 5 0 2 4 1 174 129 45 0 Urutu São Paulo 20 7 4 0 3 2 2 178 87 91 0 São Jorge Barueri 19 7 4 0 3 2 1 150 159 -9 0 São Bento São Paulo 15 6 3 1 2 0 1 114 118 -4 0 Cougars Vinhedo 12 7 2 0 5 2 2 161 216 -55 0 Wallys Louveira 12 7 2 0 5 2 2 131 180 -49 0 União Rugby Alphaville Barueri 7 7 1 0 6 1 2 136 213 -77 0 Lechuza Itu / Sorocaba 6 7 0 1 6 2 2 139 324 -185 0

Campeonato Paulista C

Dia 12/08/2017 às 14h30 – Piratas 51 X 18 Jequitibá

Árbitro: João Pantano

Auxiliares de linha: Mauro Paccagnella e Gabriel Araújo

4o árbitro: Luiz Henrique

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP T Engenharia Mackenzie São Paulo 35 7 7 0 0 7 0 307 74 233 0 Tucanos São João da Boa Vista 35 8 7 0 1 7 0 321 115 206 0 Piratas Americana 24 8 5 0 3 4 0 218 246 -28 0 União São Paulo 24 7 5 0 2 4 0 136 132 4 0 Armada Praia Grande 18 7 3 0 4 4 2 259 167 92 0 Jaguars Jaguariúna 17 7 3 0 4 4 1 245 194 51 0 Jequitibá Campinas 17 8 3 0 5 5 0 228 268 -40 0 FEA São Paulo 16 7 3 0 4 1 3 112 149 -37 0 Tatuapé São Paulo 9 7 2 0 5 1 0 85 216 -131 0 Alto Tietê Mogi das Cruzes 8 7 1 0 6 2 2 122 229 -107 0 Medicina São Paulo 4 7 1 0 6 0 0 82 325 -243 0

Campeonato Paulista de Desenvolvimento

Dia 12/08/2017 às 15h – Piracicaba 22 X 09 Rio Preto

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Elisângela Maranin e Luiz Dantas

4o árbitro: Mirko Weber

Local: Eldorado – Piracicaba, SP

Dia 12/08/2017 às 12h – Jacareí Desenvolvimento 24 X 22 SPAC Desenvolvimento

Árbitro: Fernando Zemann

Auxiliares de linha: Roger Santesso e Stephanie Pflamminger

4o árbitro: Murilo Bragotto

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 12/08/2017 às 15h – Ribeirão Preto 60 X 03 São Roque

Árbitro: Renata Martinez

Auxiliares de linha: Gabriel Perri e Leonardo Campos

4o árbitro:

Local: Núcleo Esportivo Quintino Facci II – Ribeirão Preto, SP

Grupo A Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP T Jacareí Desenvolvimento Jacareí 21 5 4 0 1 4 1 185 82 103 0 Leões de Paraisópolis São Paulo 20 5 4 0 1 4 0 199 97 102 0 SPAC Desenvolvimento São Paulo 17 5 3 0 2 3 2 188 79 109 0 Insper São Paulo 15 5 3 0 2 2 1 185 79 106 0 Pinda Pindamonhangaba 14 5 3 0 2 2 0 132 143 -11 0 Iguanas São José dos Campos 6 5 1 0 4 1 1 76 187 -111 0 Taubaté Taubaté 5 5 1 0 4 1 0 99 200 -101 0 Barueri Barueri 4 5 1 0 4 0 0 56 253 -197 0 Grupo B Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP T Ribeirão Preto Ribeirão Preto 25 6 5 0 1 5 0 277 91 186 0 Rio Preto São José do Rio Preto 23 6 5 0 1 3 0 208 76 132 0 Piracicaba Piracicaba 19 6 4 0 2 3 0 186 117 69 0 São Roque São Roque 10 7 2 0 5 1 1 65 235 -170 0 Mogi Mirim Mogi Mirim 1 5 0 0 5 0 1 56 273 -217 0

Campeonato Gaúcho B

Dia 12/05/2017 – Pampas X Chuy – adiado

Local: São Leopoldo, RS

Copa Norte/SC

Dia 12/08/2017 às 18h – Itajaí X São João Batista

Local: Pista de Atletismo – Itajaí, SC

Liga do Interior do Paraná – 1ª etapa de Sevens

Dia 12/08/2017 – participantes: Cascavel, Foz e Umuarama

Local: Cascavel, PR

Amistoso

Dia 12/08/2017às 12h00 – Guanabara x Niterói – M20

Local: Campo Olímpico da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Foto: Rio Branco x Band Saracens – Daniel Venturole