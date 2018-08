O Super 16 conheceu já 6 de seus 8 times classificados às quartas de final! E 7 clubes já estão eliminados do mata-mata. Enquanto isso, a Taça Tupi ainda precisa conhecer seu último semifinalista.

O Grupo A do Super 16 não teve quaisquer surpresas, com Jacareí e São José vencendo bem e garantindo suas classificações. O Jacareí fez o segundo placar com mais de 100 pontos do torneio, colocando 106 x 00 sobre o BH, enquanto o São José correu para 70 x 06 sobre o Guanabara.

No Grupo B, a Poli se garantiu nas quartas e eliminou o Band Saracens com um triunfo contundente por 47 x 00 no dérbi paulistano da jornada, ao passo que o Pasteur também assegurou sua vaga fazendo 62 x 10 sobre o Niterói.

No Grupo C, o SPAC despachou o Pé Vermelho triunfando por indiscutíveis 42 x 12 e assegurou sua vaga na Repescagem, enquanto o Curitiba derrotou o Templários por outro placar avassalador: 91 x 00.

Já no Grupo D o Desterro sofreu demais e não conseguiu se classificar, ficando em um empate de 24 x 24 com o Charrua, com o time de Porto Alegre arrancando um resultado histórico para assegurar no mínimo classificação à Repescagem. Os dois clubes estão separados por 1 ponto e a última vaga direta nas quartas será de um dos dois, com o Desterro ainda tendo a vantagem. O San Diego acabou eliminado de vez ao cair diante do Farrapos por 78 x 19 no Choque Verde gaúcho.

No Grupo B da Taça Tupi, o Joaca falhou na missão de assegurar classificação antecipada ao perder em casa por 31 x 22 para o Serra Gaúcha que, com o placar, garantiu mando de jogo nas quartas. O Joaca chegou a abrir vantagem de 3 tries, mas levou a virada a não conseguiu o bônus necessário. Mas o time de Florianópolis ainda tem 4 pontos de frente sobre o 3º colocado Chapecó, que fez sua parte vencendo o Lobo Bravo por 45 x 21. No Grupo A, a situação está mais clara, com Tornados e Rio Branco vencendo novamente com bônus os mineiros do Uberlândia e do Inconfidentes, por 63 x 06 e 29 x 10, respectivamente.

Destaque ainda para a decisão do Paulista B que teve o Cougars de Vinhedo sendo rebaixado e a Engenharia Mackenzie classificada em primeiro lugar, graças à vitória dos Popeyes por 52 x 06. Com isso, a Engenharia Mackenzie jogará a semifinal em casa contra o São Carlos, enquanto o Tornados pegará o Tucanos.

Super 16 – 5ª rodada

Dia 25/08/2018 às 13h30 – Jacareí 106 x 00 BH Rugby

Árbitro: Cauã Ricardo

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 25/08/2018 às 14h00 – Pasteur 62 x 10 Niterói

Árbitro: Renato Scalércio

Local: Arena Paulista de Rugby – CERET – São Paulo, SP

Dia 25/08/2018 às 15h00 – São José 70 x 06 Guanabara

Árbitro: Braz Magaldi

Local: CT Ange Guimera – Centro Poliesportivo Fernando Avelino Lopes – São José dos Campos, SP

Dia 25/08/2018 às 15h00 – Poli 47 x 00 Band Saracens

Árbitro: Ricardo Sant’Anna

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 25/08/2018 às 15h00 – SPAC 42 x 12 Pé Vermelho

Árbitro: Mariana Wyse

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 25/08/2018 às 15h00 – Curitiba 91 x 00 Templários

Árbitro: Marcel Santos

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

Dia 25/08/2018 às 15h00 – Desterro 24 x 24 Charrua

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Dia 25/08/2018 às 15h00 – Farrapos 78 x 19 San Diego

Árbitro: Giancarlo Bristot

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Clube Cidade (Estado) Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo A Jacareí Jacareí (SP) 20 5 4 0 1 3 1 331 50 281 São José São José dos Campos (SP) 19 5 4 0 1 3 0 226 59 167 Guanabara Rio de Janeiro (RJ) 9 5 2 0 3 1 0 48 218 -170 BH Rugby Belo Horizonte (MG) 0 5 0 0 5 0 0 35 313 -278 Grupo B Poli São Paulo (SP) 20 5 4 0 1 4 0 216 76 140 Pasteur São Paulo (SP) 20 5 4 0 1 4 0 182 118 64 Band Saracens São Paulo (SP) 10 5 2 0 3 2 0 103 192 -89 Niterói Niterói (RJ) 1 5 0 0 5 0 1 87 202 -115 Grupo C Curitiba Curitiba (PR) 25 5 5 0 0 5 0 331 25 306 SPAC São Paulo (SP) 15 5 3 0 2 3 0 121 110 11 Pé Vermelho Londrina (PR) 6 5 1 0 4 1 1 128 146 -18 Templários São Bernardo do Campo (SP) 4 5 1 0 4 0 0 30 329 -299 Grupo D Farrapos Bento Gonçalves (RS) 25 5 5 0 0 5 0 248 97 151 Desterro Florianópolis (SC) 13 5 2 1 2 3 0 117 120 -3 Charrua Porto Alegre (RS) 12 5 2 1 2 2 0 121 136 -15 San Diego Porto Alegre (RS) 1 5 0 0 5 0 1 85 218 -133

Taça Tupi – 5ª rodada

Dia 25/08/2018 às 13h30 – Joaca 22 x 31 Serra Gaúcha

Árbitro: Amanda Macedônio

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Dia 25/08/2018 às 15h00 – Chapecó 45 x 21 Lobo Bravo

Árbitro: Guilherme Dalpizzolo

Local: Complexo Esportivo Verdão – Chapecó, SC

Dia 25/08/2018 às 15h00 – Rio Branco 29 x 10 Inconfidentes

Árbitro: Rafael Nichioka

Local: 16º Batalhão da Polícia Militar – Rio Pequeno – São Paulo, SP

Dia 25/08/2018 às 15h30 – Uberlândia 06 x 63 Tornados

Árbitro: Vinícius Aleixo

Local: Ninho do Carcará – Parque do Sabiá – Uberlândia, MG

Clube Cidade (Estado) Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo A Tornados Indaiatuba (SP) 25 5 5 0 0 5 0 335 38 297 Rio Branco São Paulo (SP) 20 5 4 0 1 4 0 172 84 88 Uberlândia Uberlândia (MG) 4 5 1 0 4 0 0 62 197 -135 Inconfidentes Ouro Preto (MG) 0 5 0 0 5 0 0 43 293 -250 Grupo B Serra Gaúcha Caxias do Sul (RS) 25 5 5 0 0 5 0 237 112 125 Joaca Florianópolis (SC) 15 5 3 0 2 3 0 148 104 44 Chapecó Chapecó (SC) 11 5 2 0 3 3 0 95 136 -41 Lobo Bravo Guarapuava (PR) 1 5 0 0 5 0 1 74 202 -128

Campeonato Paulista B – Semana 17

Dia 25/08/2018 às 15h – Cougars 06 X 52 Engenharia Mackenzie

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: João Freire e Rafael Medeiros

4º árbitro:Guilherme Wadt

Local: Campo do Planalto – Vinhedo, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Engenharia Mackenzie São Paulo 42 9 9 0 0 6 0 413 98 315 Tornados Indaiatuba 41 9 8 0 1 8 1 468 86 382 Tucanos São João da Boa Vista 37 9 7 0 2 8 1 342 278 64 São Carlos São Carlos 23 9 5 0 4 3 0 212 184 28 Urutu São Paulo 22 9 4 0 5 4 2 162 278 -116 ABC Santo André 21 9 4 0 5 4 1 235 293 -58 Piratas Americana 19 9 2 0 7 7 4 233 283 -50 São Bento São Paulo 12 9 2 0 7 0 4 126 255 -129 Wallys Louveira / Jundiaí 10 9 2 0 7 1 1 152 336 -184 Cougars Vinhedo 9 9 2 0 7 1 0 140 392 -252

Campeonato Paulista C – Semana 17

Dia 26/08/2018 às 10h – Lechuza X Iguanas

Árbitro: Guillaume Riberá

Auxiliares de linha: Mauro Paccagnella e Carlos Aleixo

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Parque das Águas – Sorocaba, SP

Dia 26/08/2018 às 14h – Jaguars X Armada

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Luciano Sampaio e Higor Venâncio

4º árbitro: Rafael Medeiros

Local: Campo do Florianópolis – Jaguariúna, SP

Dia 26/08/2018 às 15h – Alto Tietê/Mogi X Jequitibá

Árbitro: Vinícius Hideo

Auxiliares de linha: Angélica Gevaerd e Alexandre Castiglioni

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Clube Vila Santista – Mogi das Cruzes, SP

Campeonato Paulista D – Semana 8

Dia 25/08/2018 às 15h – Piracicaba 69 X 00 Taubaté

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Ricardo Marzano e Rodrigo Vicentim

4º árbitro:

Local: Parque Pompeia – Piracicaba, SP

Dia 25/08/2018 às 16h – Rio Preto 51 X 05 Pinda

Árbitro: Gabriel Perri

Auxiliares de linha: Eduardo Andrade e Rafael Andrade

4º árbitro: Aline Oliveira

Local: Campo do Tangará – São José do Rio Preto

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP T Rio Preto São José do Rio Preto 25 6 5 0 1 4 1 250 84 166 0 Piracicaba Piracicaba 18 6 4 0 2 2 0 154 131 23 0 Ribeirão Preto Ribeirão Preto 17 5 3 0 2 3 2 155 87 68 0 Pinda Pindamonhangaba 9 6 2 0 4 0 1 88 190 -102 0 Taubaté Taubaté 1 5 0 0 5 0 1 45 200 -155 0

Campeonato Paulista M19 – Semana 4

Dia 25/08/2018 às 12h – Pasteur 41 X 05 Iguanas

Árbitro: Natasha Olsen

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 26/08/2018 às 12h – São José X Jacareí

Árbitro: Cauã Ricardo

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

Campeonato Paulista M17 – Semana 4

Dia 26/08/2018 às 12h – Barbarians XIX X SPAC/Rio Branco/Tatuapé

Árbitro: Luciano Sampaio

Local: Campo do Florianópolis – Jaguariúna, SP

Dia 26/08/2018 às 13h30 – São José X Pasteur

Árbitro: Augusto Cambuzano

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

Dia 26/08/2018 às 11h30 – Guardiões X Rinos

Árbitro: Roger Santesso

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Paulista M15 – Semana 4

Dia 26/08/2018 às 10h – Felinos X SPAC/Band

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Local: Campo do Florianópolis – Jaguariúna, SP

Dia 26/08/2018 às 10h30 – São José X Pasteur

Árbitro: Augusto Cambuzano

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

Dia 26/08/2018 às 10h – Guardiões X Leões de Paraisópolis

Árbitro: Jefferson Santana

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Copa USP – 1ª rodada

Dia 26/08/2018 às 09h00 – FFLCH x San Fran

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 26/08/2018 às 11h00 – Poli Desenvolvimento x Farma

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Copa SP Feminina – 1ª etapa

Dia 25/08/2018

Grupo A: Jacareí, Leprechauns, Iguanas

Grupo B: Rio Branco, Lenks, LAAUSP

Grupo C: ABC, Taubaté, São Jorge

Grupo D: ACISEG Guarulhos, URA, Tsunami

Grupo E: Tatuapé, Barbarians, São José Desenvolvimento

Local: Campo 2 do Centro Poliesportivo João do Pulo – São José dos Campos, SP

Sábado

09h40 – Jacareí 32 X 00 Iguanas

10h00 – Rio Branco 41 X 00 LAAUSP

10h20 – ABC 39 X 00 São Jorge

10h40 – ACISEG 28 X 10 Tsunami

11h00 – Tatuapé 00 X 14 São José Desenvolvimento

11h20 – São José 00 X 10 Jacareí – M16

11h40 – Leprechauns 22 X 14 Iguanas

12h00 – Lenks 26 X 00 LAAUSP

12h20 – Taubaté 61 X 00 São Jorge

12h40 – URA 05 X 10 Tsunami

13h00 – Barbarians 10 X 19 São José Desenvolvimento

13h20 – Iguanas 05 X 34 Jacareí – M16

13h40 – Band Saracens 10 x 05 Guanabara – Amistoso

14h00 – Jacareí 22 X 10 Leprechauns

14h20 – Rio Branco 12 X 12 Lenks

14h40 – ABC 00 X 44 Taubaté

15h00 – ACISEG 41 X 00 URA

15h20 – Tatuapé 00 X 14 Barbarians

15h40 – São José X Iguanas – M16

16h00 – Band Saracens São José – Amistoso

16h20 – São José x Guanabara – Amistoso

Domingo

09h00 – Leprechauns X LAAUSP – Quartas Bronze

09h20 – URA X São Jorge – Quartas Bronze

09h40 – Taubaté x ABC – Quartas Ouro

10h00 – São José Desenvolvimento x Rio Branco – Quartas Ouro

10h20 – Jacareí x Lenks – Quartas Ouro

10h40 – ACISEG x Barbarians – Quartas Ouro

11h00 – 13º X 15º – Triangular desenvolvimento

11h20 – 9º X 12º – Semi Bronze

11h40 10º X 11º – Semi Bronze

12h00 14º X 15º – Triangular desenvolvimento

12h20 – Semi Prata

12h40 – Semi Prata

13h00 – Semi Ouro

13h20 – Semi Ouro

13h40 – 13º X 14º – Triangular desenvolvimento

14h00 – Disputa de 11º

14h20 – Final Bronze

14h40 – Disputa de 7º

15h00 – Final Prata

15h20 – Disputa de 3º

15h40 – FINAL

Campeonato Baiano

Dia 26/08/2018 às 10h00 – Porto Seguro x Ymborés – Semifinal – jogo de volta (jogo de ida: Ymborés 45 x 15)

Local: Estádio Agnaldo Bento – Porto Seguro, BA

1° Copa Itumbiara de Sevens

Dias 25 e 26/08/2018

Local: Estádio JK – Itumbiara, GO

Amistoso

Dia 25/08/2018 às 10h00 – Desterro 43 x 00 Charrua – M19

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Dia 25/08/2018 às 16h00 – Guasca x Pampas

Local: Parque Marinha do Brasil – Porto Alegre, RS