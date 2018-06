Que baita sábado de rugby Brasil afora! Quatro estados viveram as semifinais de seus estaduais de XV, com os grandes finalistas sendo conhecidos!

Em São Paulo, a Série A será decidida por Poli – campeã de 2017 – e São José – campeão de 2016. A Poli recebeu o Jacareí e venceu um jogão eletrizante até o fim por 21 x 18, carimbando sua vaga na decisão. Já o São José fez clássico estadual contra o Pasteur e triunfou em casa por 31 x 14, festejou seu retorno a decisões.

No Rio Grande do Sul, o Farrapos manteve sua histórica invencibilidade vencendo muito bem o San Diego por 74 x 13, seguindo em sua luta pelo 9º título gaúcho. O oponente do time de Bento Gonçalves será o Charrua, que vai à sua primeira final desde 2015 ao derrotar o aguerrido Serra Gaúcha por 28 x 19.

Em Minas Gerais, a grande final oporá BH Rugby e Uberlândia, que não tiveram maiores problemas para despacharem Varginha e Nova Lima, respectivamente, por 79 x 00 e 91 x 05.

Já no Rio de Janeiro deu Niterói e Guanabara na grande final do Fluminense pela quinta vez seguida. O Guanabara novamente derrotou o Rio Rugby por 22 x 00 na volta do clássico carioca, ao passo que o Niterói superou o Maxambomba por 50 x 05, confirmando seu favoritismo.

Enquanto isso, no Paraná, foi dia de clássico do Sul, com o jogo de volta da Taça da Amizade entre Curitiba e Desterro, com os Touros vencendo outra vez, agora por contundentes 34 x 07.

Enquanto as decisões rolavam, outros jogos movimentavam os estaduais. Na Série B de São Paulo, o Tornados de Indaiatuba triunfou no clássico do interior sobre o São Carlos, 36 x 03, mantendo o 100% de aproveitamento, ao passo que o Urutu bateu o Wallys por 27 x 14 largando a lanterna.

Campeonato Paulista A – Semifinais

Dia 09/06/2018 às 15h00 – São José 31 X 14 Pasteur

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Mari Wyse e Cauã Ricardo

4º árbitro:Raíssa Alexia

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

Dia 09/06/2018 às 15h00 – Poli 21 X 18 Jacareí

Árbitro: Xavier Vouga

Auxiliares de linha: Mariano de Goycochea e Roger Santesso

4º árbitro: Stephanie Pflamminger

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Campeonato Paulista B – semana 7

Dia 09/06/2018 às 11h00 – Urutu 27 X 14 Wallys

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Renata Martines e Mirko Weber

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 09/06/2018 às 11h00 – Tornados 36 X 03 São Carlos

Árbitro: Giancarlo Bristot

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Tomás de Goycochea

4º árbitro: Elisângela Maranin

Local: Campo Municipal Jd Pedroso – Indaiatuba, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Tornados Indaiatuba 25 5 5 0 0 5 0 259 14 245 Engenharia Mackenzie São Paulo 13 3 3 0 0 1 0 122 45 77 Tucanos São João da Boa Vista 12 3 2 0 1 3 1 112 89 23 Piratas Americana 12 3 2 0 1 3 1 98 72 26 ABC Santo André 9 3 2 0 1 1 0 88 87 1 São Carlos São Carlos 5 4 1 0 3 1 0 81 127 -46 Cougars Vinhedo 4 3 1 0 2 0 0 51 132 -81 Urutu São Paulo 7 4 1 0 3 1 2 58 124 -66 Wallys Louveira / Jundiaí 4 5 1 0 4 0 0 63 167 -104 São Bento São Paulo 2 3 0 0 3 0 2 36 111 -75

Campeonato Paulista C – semana 8

Dia 10/06/2018 às 10h00 – Lechuza X Jaguars

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Tomás de Goycochea e Talles Silva

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: Campo do Sismi – Itu, SP

Campeonato Paulista D – semana 4

Dia 09/06/2018 às 16h00 – Taubaté 11 X 36 Ribeirão Preto

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha:

4º árbitro:

Local: CTI – Taubaté, SP

Dia 09/06/2018 às 14h00 – Pinda X Rio Preto

Árbitro: Fernando Zemann

Auxiliares de linha: Lucas Saccomanno e Marcos Saccomanno

4º árbitro: Franciele dos Santos

Local: C.E. João do Pulo – Pindamonhangaba

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – semana 4

Dia 10/06/2018 às 15h30 – Jacareí B X Leões de Paraisópolis

Árbitro: Cauã Ricardo

Auxiliares de linha: Luciano Sampaio e Matheus Sestário

4º árbitro: Stephanie Pflamminger

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 10/06/2018 às 10h00 – Medicina X Guarulhos

Árbitro: Roger Santesso

Auxiliares de linha: Guilherme Queiroz e Bruno Serminaro

4º árbitro: Luiz Dantas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Paulista Universitário – semana 6

Dia 09/06/2018 às 13h00 – Mauá 80 X 12 PUC

Árbitro: Jefferson Santana

Auxiliares de linha: Aline Tomaz e Natasha Olsen

4º árbitro: Luiz Henrique

Local: Instituto de Tecnologia Mauá – São Caetano do Sul, SP

Dia 09/06/2018 às 15h00 – UFABC 24 X 09 Direito Mackenzie

Árbitro: Natasha Olsen

Auxiliares de linha: Aline Tomaz e Luiz Henrique

4º árbitro: Jefferson Santana

Local: Instituto de Tecnologia Mauá – São Caetano do Sul, SP

Clube P J V E D 4+ 7- PP PC SP Engenharia Mackenzie 25 5 5 0 0 5 0 338 29 309 Direito Mackenzie 9 2 2 0 1 1 0 79 46 33 UFABC 9 4 2 0 2 0 1 68 82 -14 UNIP 8 4 1 0 3 3 1 96 171 -75 Mauá 5 2 1 0 1 1 0 80 88 -8 PUC 0 4 0 0 4 0 0 24 254 -230

Campeonato Fluminense – Semifinais – jogo de volta

Dia 09/06/2018 às 13h15 – UFF 20 x 19 Carioca – Semifinal Taça Prata – agregado: UFF 69 x 40

Local: Campo B da Prefeitura da UFRJ

Dia 09/06/2018 às 13h15 – Niterói 50 x 05 Maxambomba – Semifinal Taça Ouro – agregado: Niterói 93 x 05

Local: Campo A da Prefeitura da UFRJ

Dia 09/06/2018 às 15h00 – Guanabara 22 x 00 Rio Rugby – Semifinal Taça Ouro – agregado: Guanabara 70 x 00

Local: Campo A da Prefeitura da UFRJ

Dia 09/06/2018 às 15h00 – Itaguaí 41 x 24 Itaipuaçu/Cachoeiras – Semifinal Taça Prata – agregado: 77 x 46

Local: Campo B da Prefeitura da UFRJ

Campeonato Gaúcho Série A – Semifinais

Dia 09/06/2018 às 15h00 – Farrapos 74 x 13 San Diego

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 09/06/2018 às 15h00 – Charrua 28 x 19 Serra Gaúcha

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Campeonato Mineiro – Semifinais

Dia 09/06/2018 às 15h00 – BH Rugby 79 x 00 Varginha

Local: UniBH – Belo Horizonte, MG

Dia 09/06/2018 às 16h00 – Uberlândia 81 x 05 Nova Lima

Local: Ninho do Carcará – Parque do Sabiá – Uberlândia, MG

Campeonato Gaúcho Série A – Semifinal

Dia 09/06/2018 às 15h30 – Centauros 19 x 22 Antiqua

Local: Parque Princesa Do Vale – Estrela, RS

Dia 10/06/2018 às 15h00 – União Tauras Carancho x Guaíba

Local: Estádio Carlos Renato Beber – Marau, RS

Taça da Amizade – jogo 2



Dia 09/06/2018 às 15h00 – Curitiba 34 x 07 Desterro

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

Dia 09/06/2018 às 14h00 – Curitiba x Desterro – M17 sevens

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

Campeonato Paranaense de Sevens – 3ª etapa

Dia 09/06/2018 – Feminino: Londrina, Curitiba, Maringá e Toledo / Masculino: Pé Vermelho, Curitiba, Cascavel e Umuarama

Local: Aterro Igapó – Londrina, PR

10h00 – Toledo x Pé Vermelho – Amistoso juvenil

10h20 – Londrina x Toledo – Feminino

10h40 – Curitiba x Maringá – Feminino

11h00 – Umuarama x Curitiba – Masculino

11h20 – Pé Vermelho x Cascavel – Masculino

11h40 – Maringá x Toledo – Feminino

12h00 – Curitiba x Londrina – Feminino

13h00 – Cascavel x Umuarama – Masculino

13h20 – Pé Vermelho x Curitiba – Masculino

13h40 – Pé Vermelho x Toledo – Amistoso juvenil

14h00 – Londrina x Maringá – Feminino

14h20 – Curitiba x Toledo – Feminino

14h40 – Pé Vermelho x Toledo – Amistoso juvenil

15h00 – Pé Vermelho x Umuarama – Masculino

15h20 – Curitiba x Cascavel – Masculino

Copa Norte e Amigos

Dia 09/06/2018 – BC Rugby x Blumenau

Local: Lages, SC

Dia 09/06/2018 – Lages x Costão Norte

Local: Lages, SC

Dia 09/06/2018 – SJB Rugby x Buchaville

Local: Itajaí, SC

Dia 09/06/2018 – Itajaí x Criciúma

Local: Itajaí, SC

Campeonato Baiano – 1ª semana

Dia 10/06/2018 às 16h00 – Galícia x Sergipe

Local: Parque Santiago – Salvador, BA

Liga Independente – 2ª etapa – Sevens



Dia 10/06/2018 – Feminino: RN Rugby (RN), Leoas (CE), Dona Maria (CE) e Maceió (AL) / Masculino: Natal (RN), Asa Branca (CE) e Campina Grande (PB); Grupo B: Sertões (CE), Tubarões (CE) e João Pessoa (PB)

Local: Vila Olímpica – Macaíba, RN

09h00 – Leoas x Dona Maria – Feminino

09h20 – RN x Maceió – Feminino

09h40 – Sertões x Tubarões – Masculino

10h00 – Campina x Natal – Masculino

10h20 – Dona Maria x RN – Feminino

10h40 – Maceió x Leoas – Feminino

11h00 – Tubarões x João Pessoa – Masculino

11h20 – Natal x Asa Branca – Masculino

11h40 – Dona Maria x Maceió – Feminino

12h00 – RN x Leoas – Feminino

12h20 – João Pessoa x Sertões – Masculino

12h40 – Asa Branca x Campina – Masculino

13h00 – Touch Juvenil

13h20 – Semifinal masculino

13h40 – Semifinal masculino

14h00 – Final feminina

14h20 – Final masculina

Amistoso

Dia 09/06/2018 – Poli Desenvolvimento x FFLCH

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP