O campo do Fundão foi usado como campo de treinamento durante o Rio2016 e foi construído atendendo as exigências de qualidade internacional.

Infelizmente, em março de 2017 o contrato de manutenção se encerrou e o campo foi fechado e abandonado, sem a manutenção necessária.

A Federação Fluminense procurou então uma forma emergencial para recuperar o campo e voltar a torna-lo palco de jogos e competições. A solução encontrada foi uma parceria entre a FFRu e a UFRJ durante um período de testes (até o final de 2017) durante o qual a FFRu irá mostrar suas capacidades técnica e financeira para manter o campo de forma autônoma e sustentável e abrir-se à possibilidade de fechar em 2018 parceiros privados para ajudar nessa manutenção.

Foi criada, assim, uma gestão independente da FFRu, com um centro de custo próprio e as despesas e receitas sendo publicadas na internet com transparência. Tecnicamente foi necessário aprender a administrar a manutenção do gramado a fim de contratar um jardineiro e um assistente, além de adquirir máquinas de corte e produtos necessários. Isso representou um grande trabalho que resulta no know-how da FFRu na manutenção, permitindo conhecer os custos reais e construir projetos sólidos para os nossos parceiros.

O valor do capital de giro foi adiantado de forma independente nesse projeto, sem conexão com o caixa da FFRu, desvinculando assim os times de qualquer responsabilidade financeira.

Após essa reinauguração na oportunidade da primeira rodada da Taça Tupi com quatro jogos sendo sediados no local no Sábado, os desafios continuam, pois enfrentamos problema de segurança no local e precisamos fechar um acordo para 2018 com apoiadores para manter o campo de forma menos dependente de eventuais doações e alugueis.

Arbitragem fluminense estreia novos uniformes e materiais

A RioRefs garantiu seus novos uniformes, itens para o desenvolvimento dos árbitros, câmeras filmadoras através de um novo contrato de patrocínio. A estreia dos novos uniformes 1 e 2 ocorreu neste fim de semana nas partidas da Taça Tupi, entre Rio x BH e Guanabara x Niterói.