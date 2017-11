É no próximo dia 11 de novembro, a partir das 16h, que Rio Branco e ABC se enfrentam na Arena Paulista para decidir quem garante a vaga na Série A. Na Série B, União Rugby Alphaville abriu mão da disputa, classificando o Tucanos automaticamente para o campeonato em 2018.

ABC e Rio Branco prometem equilíbrio. Os Pelicanos não fizeram uma boa temporada, com apenas uma vitória no estadual, ficando à frente apenas do São Carlos, rebaixado. Já o ABC de Santo André fez uma grande campanha na Série B, caindo duas vezes diante do rival local, o Templários de São Bernardo do Campo. Um eventual triunfo dos Carneiros pode garantir o acesso inédito à elite estadual por meio da repescagem. Até hoje, os times da Série A sempre levaram vantagem, incluindo a Poli, que superou o Templários em 2016, e no ano seguinte viria a se sagrar campeã estadual. Mas o feito não seria novidade para o ABC, que subiu à Série B justamente ao superar outro clube tradicional, o Ilhabela.

O ano para o o Tucanos foi brilhante e se encerra com a vaga já garantida para a segunda divisão de 2018. Caiu somente diante da Engenharia Mackenzie, mostrando grande potencial de crescimento. O URA passou por problemas extracampo e lamenta seu segundo rebaixamento seguido, tendo terminado na penúltima colocação da Série B empatado em pontos com o Lechuza, que também foi rebaixado.

Repescagem

Dia 11/11/2017 às 16h – Rio Branco X ABC

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP