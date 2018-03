A pré temporada do rugby do Mato Grosso será de Beach Rugby, ou melhor, de rugby de areia. A cidade de Rondonópolis será o palco para o torneio que fará parte do III Festival Esportivo do município, no Parque das Águas, a partir das 15h.

Masculino – Primavera, Queixadas (Primavera B), Cuiabá e Rondonópolis.

Feminino – Primavera, Cuiabá, Melina A, Melina B e Parecis.