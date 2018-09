O Rugby Feminino estreou oficialmente na Fase Final A dos 31º Jogos da Juventude do Paraná, realizada em Toledo. No sábado (8), foi dado o ponta pé inicial da categoria feminina da modalidade com uma série de partidas entre Curitiba e Maringá.

Embora esteja inserida dentro dos Jogos, a categoria está sendo disputada em formato amistoso entre as duas equipes, com a intenção de divulgar e incentivar a prática do rúgbi feminino no estado. Ao todo, serão disputadas três partidas da categoria pelas equipes. Nos duelos de sábado, Curitiba levou a vantagem, vencendo por 44 x 00 e 41 x 00.

As partidas também foram os primeiros jogos oficiais da equipe de Maringá. A atleta maringaense, Giovana Lança, destaca a alegria das atletas na estreia, apesar dos resultados em campo. “O rugby aqui no Paraná está crescendo agora. É uma opção diferente de esporte, que acolhe bastante o público feminino. As meninas foram maravilhosas, estavam bem animadas para o primeiro jogo”, afirma.

Mesmo com caráter amistoso da partida, a capitã do Curitiba, Larissa de Carvalho, reafirma a importância de se doar em campo e do crescimento do esporte no Paraná. “Nosso treinador sempre fala para darmos nosso máximo em campo, indiferente de ser em campeonato ou num amistoso. Mas, para nós, o mais importante é termos adversárias aqui no estado, é bom para nós e para o esporte”, destaca.

Enviado por: Lucas Matos – Assessoria de Imprensa do Jojups